Indenização

Ação tem como pano de fundo o incêndio criminoso da réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à loja

O empresário Luciano Hang, 63, fundador da rede de lojas Havan, ingressou com uma ação por danos morais contra o ator Tuca Andrada, 61. O processo tramita na Justiça de Santa Catarina e pede indenização de até R$ 50 mil por publicações feitas nas redes sociais após um ato de vandalismo contra uma unidade da Havan em Petrolina, Pernambuco, no fim de setembro de 2025.

A ação tem como pano de fundo o incêndio criminoso da réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à loja -um dos principais símbolos da identidade visual da rede e frequentemente associado ao discurso político adotado por Hang nos últimos anos. O episódio foi comentado por Tuca Andrada na plataforma Threads, em tom irônico e crítico.

Segundo a petição, uma das postagens que motivaram o processo trazia a frase: “Se essa moda pega, nosso periquitinho patriota terá prejuízo”. A expressão, usada por críticos do empresário para ironizar sua imagem pública e a simbologia da estátua, é considerada pelos advogados de Hang ofensiva e depreciativa.

Também consta na ação outro comentário atribuído ao ator sobre o incêndio: “Não sou a favor da barbárie, mas estou cagando que essa cafonice queime e também que o nazista morra”. De acordo com a defesa, o uso do termo “nazista” teria sido direcionado diretamente a Luciano Hang, o que configuraria injúria e difamação. Em outubro, Luciano Hang foi condenado a pagar indenização por danos morais ao presidente Lula (PT) por ter exibido, em faixas levadas por aviões no litoral catarinense, frases ofensivas ao petista.

Hang e a Havan sustentam que as manifestações extrapolam o direito à crítica política e atingem a honra pessoal do empresário, além de desrespeitarem a empresa e seus funcionários. Segundo reportagem da revista Piauí, a petição afirma ainda que as declarações estimulam hostilidade e relativizam atos de violência, como o vandalismo registrado em Petrolina.

(*) Com informações da Folha Press