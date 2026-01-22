autoritarismo

A lógica do autoritarismo é expansiva por natureza

A história demonstra, de forma repetida e trágica, que a palavra de um ditador raramente possui valor duradouro. Regimes autoritários, sustentados pela força, pela propaganda e pelo culto à personalidade, tendem a enxergar acordos apenas como instrumentos temporários de conveniência. O caso de Adolf Hitler, que prometeu não avançar além da Tchecoslováquia e, poucos meses depois, lançou a Europa na Segunda Guerra Mundial, tornou-se um dos exemplos mais eloquentes dessa lógica de traição sistemática.

Em 1938, na Conferência de Munique, líderes europeus aceitaram a anexação dos Sudetos pela Alemanha nazista em nome da “paz para o nosso tempo”. Neville Chamberlain voltou a Londres celebrando o acordo como garantia de estabilidade. Hitler, por sua vez, assegurava solenemente que não tinha mais reivindicações territoriais na Europa. O gesto foi recebido com alívio por sociedades traumatizadas pela Primeira Guerra Mundial e desesperadas por evitar novo conflito.

No entanto, a promessa de Hitler não passava de uma encenação estratégica. Menos de seis meses depois, em março de 1939, a Alemanha ocupou o restante da Tchecoslováquia, violando abertamente o pacto recém-assinado. Em setembro do mesmo ano, invadiu a Polônia, desencadeando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A lição foi cruel: concessões feitas a ditadores não os saciam; apenas os encorajam.

A lógica do autoritarismo é expansiva por natureza. Ditadores tendem a interpretar qualquer gesto de tolerância como sinal de fraqueza. Ao perceberem que podem avançar sem enfrentar resistência imediata, ampliam suas ambições. A promessa de “última reivindicação” funciona, assim, como uma etapa intermediária de um projeto muito maior de poder e dominação.

O problema central está no modo como regimes autoritários se relacionam com a verdade. Em sistemas onde não há imprensa livre, oposição organizada nem controles institucionais, a palavra do líder não é fiscalizada. A mentira se converte em ferramenta cotidiana de governo. Prometer e descumprir não gera custos internos significativos, pois a narrativa oficial pode ser facilmente reescrita.

Além disso, ditadores costumam construir uma visão messiânica de si mesmos e de sua missão histórica. Hitler acreditava representar o destino do povo alemão e a suposta necessidade de expansão territorial para garantir o “espaço vital”. Quando um governante se vê como intérprete exclusivo da história ou da nação, compromissos internacionais tornam-se irrelevantes diante de sua autoproclamada missão.

O caso da Tchecoslováquia revela também a fragilidade das democracias quando dominadas pelo medo. A política de apaziguamento nasceu do trauma da guerra e do desejo legítimo de preservar vidas. Contudo, ao ignorar a natureza do regime nazista, os líderes europeus confundiram prudência com ingenuidade. O resultado foi exatamente o oposto do pretendido: uma guerra ainda mais devastadora.

Essa dinâmica não pertence apenas ao passado. Ao longo do século XX e início do XXI, inúmeros líderes autoritários repetiram o mesmo padrão: promessas de moderação seguidas por atos de agressão. A história mostra que regimes baseados na força raramente se contentam com limites voluntários. O poder, uma vez concentrado, tende a buscar expansão contínua.

Por isso, confiar exclusivamente na palavra de um ditador é um erro político de grandes proporções. A diplomacia não pode se basear apenas em declarações, mas em mecanismos de verificação, garantias institucionais e, sobretudo, compreensão realista da natureza dos regimes envolvidos. A boa-fé, quando unilateral, transforma-se em instrumento de manipulação.

A lembrança de Munique permanece como advertência permanente para as relações internacionais. Não se trata de defender confrontos precipitados, mas de reconhecer que a paz duradoura exige firmeza, clareza de princípios e defesa consistente do direito internacional. A tolerância ilimitada à violação de acordos acaba minando a própria ideia de ordem global.

Mais profundamente, o episódio ensina que a defesa da democracia e das instituições não é apenas uma questão interna, mas também um fator decisivo de estabilidade internacional. Onde não há limites ao poder, também não há limites à ambição. E onde não há limites à ambição, promessas são apenas pausas estratégicas entre uma agressão e outra.

Assim, a frase “ditadores não têm limite” não é mero slogan retórico, mas uma síntese amarga da experiência histórica. Hitler prometeu não invadir mais nenhum país depois da Tchecoslováquia, e logo em seguida incendiou o mundo. Lembrar esse episódio é mais do que um exercício de memória: é um alerta permanente de que a vigilância, a firmeza e o compromisso com a democracia são as únicas barreiras eficazes contra a repetição das grandes tragédias da humanidade.

Farid Mendonça Júnior – Economista, advogado, administrador e Assessor Parlamentar no Senado Federal

