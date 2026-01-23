Atacadão

Suspeito foi imobilizado por funcionários e preso pela Polícia Militar.

Manaus (AM) – Um homem foi flagrado em vídeo ameaçando uma mulher com uma faca dentro do supermercado Atacadão, localizado na avenida Max Teixeira, na zona Norte da capital amazonense.

No vídeo, a mulher aparenta ser funcionária da unidade, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. Também não há detalhes sobre a relação entre ela e o suspeito, nem sobre o que motivou a ameaça.

A situação foi controlada após um grupo de funcionários agir rapidamente e conseguir imobilizar o homem, além de retirar a faca que ele portava, evitando que a vítima fosse ferida.

Pouco depois, equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram a prisão do suspeito. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso será investigado.

