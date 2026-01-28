cultura pop

Workshops, concursos de cosplay e apresentações de dança animam público no Shopping Grande Circular

O próximo fim de semana é ideal para fãs de todas as idades celebrarem a cultura pop na zona Leste de Manaus. Neste sábado (31) e domingo (01), o Shopping Grande Circular recebe mais uma edição do Zona Geek, a partir das 16h, na praça de alimentação – piso L3. A programação é gratuita e oferece imersão completa no universo da cultura pop.

O evento cria um ambiente perfeito para quem deseja estimular a criatividade com desfiles, competições e atividades interativas. A proposta une entretenimento com referências à cultura geek e garante um espaço familiar e seguro para todos os públicos.

Atividades e atrações do evento

Foto: Divulgação

O Zona Geek apresenta uma série de atrações durante os dois dias, incluindo:

Concurso de cosplay

Arena de board games

Estações de Just Dance

Oficinas temáticas e dinâmicas sobre games e quadrinhos

O evento também funciona como ponto de encontro para jovens, crianças e entusiastas da cultura nerd que buscam diversão de qualidade.

“Fazemos esse evento todos os anos e o resultado é sempre ótimo. O Zona Geek reúne jovens e famílias, tornando-se uma atração aguardada pelos fãs de cultura pop nas férias”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

Programação completa

Foto: Divulgação

Sábado (31/01)

12h: Freeplay Just Dance

16h: Gincana Geek

17h: Apresentações especiais

18h: Random Dance

18h30: Concurso Cosplay – Desfile

20h: Karaokê Geek

21h: Encerramento

Domingo (01/02)

12h: Karaokê Geek

15h: Apresentações especiais

16h: Random Dance

17h: Concurso Cosplay – Desfile

18h30: Gincana Geek

20h: Encerramento

Mais informações podem ser obtidas no Instagram: @shoppinggrandecircular.

Leia mais: Evento gratuito reúne artistas e celebra universo dos quadrinhos em Manaus