O próximo fim de semana é ideal para fãs de todas as idades celebrarem a cultura pop na zona Leste de Manaus. Neste sábado (31) e domingo (01), o Shopping Grande Circular recebe mais uma edição do Zona Geek, a partir das 16h, na praça de alimentação – piso L3. A programação é gratuita e oferece imersão completa no universo da cultura pop.
O evento cria um ambiente perfeito para quem deseja estimular a criatividade com desfiles, competições e atividades interativas. A proposta une entretenimento com referências à cultura geek e garante um espaço familiar e seguro para todos os públicos.
Atividades e atrações do evento
O Zona Geek apresenta uma série de atrações durante os dois dias, incluindo:
- Concurso de cosplay
- Arena de board games
- Estações de Just Dance
- Oficinas temáticas e dinâmicas sobre games e quadrinhos
O evento também funciona como ponto de encontro para jovens, crianças e entusiastas da cultura nerd que buscam diversão de qualidade.
“Fazemos esse evento todos os anos e o resultado é sempre ótimo. O Zona Geek reúne jovens e famílias, tornando-se uma atração aguardada pelos fãs de cultura pop nas férias”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.
Programação completa
Sábado (31/01)
- 12h: Freeplay Just Dance
- 16h: Gincana Geek
- 17h: Apresentações especiais
- 18h: Random Dance
- 18h30: Concurso Cosplay – Desfile
- 20h: Karaokê Geek
- 21h: Encerramento
Domingo (01/02)
- 12h: Karaokê Geek
- 15h: Apresentações especiais
- 16h: Random Dance
- 17h: Concurso Cosplay – Desfile
- 18h30: Gincana Geek
- 20h: Encerramento
Mais informações podem ser obtidas no Instagram: @shoppinggrandecircular.
