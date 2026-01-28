O próximo fim de semana é ideal para fãs de todas as idades celebrarem a cultura pop na zona Leste de Manaus. Neste sábado (31) e domingo (01), o Shopping Grande Circular recebe mais uma edição do Zona Geek, a partir das 16h, na praça de alimentação – piso L3. A programação é gratuita e oferece imersão completa no universo da cultura pop.

O evento cria um ambiente perfeito para quem deseja estimular a criatividade com desfiles, competições e atividades interativas. A proposta une entretenimento com referências à cultura geek e garante um espaço familiar e seguro para todos os públicos.

Atividades e atrações do evento

Foto: Divulgação

O Zona Geek apresenta uma série de atrações durante os dois dias, incluindo:

  • Concurso de cosplay
  • Arena de board games
  • Estações de Just Dance
  • Oficinas temáticas e dinâmicas sobre games e quadrinhos

O evento também funciona como ponto de encontro para jovens, crianças e entusiastas da cultura nerd que buscam diversão de qualidade.

“Fazemos esse evento todos os anos e o resultado é sempre ótimo. O Zona Geek reúne jovens e famílias, tornando-se uma atração aguardada pelos fãs de cultura pop nas férias”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

Programação completa

Foto: Divulgação

Sábado (31/01)

  • 12h: Freeplay Just Dance
  • 16h: Gincana Geek
  • 17h: Apresentações especiais
  • 18h: Random Dance
  • 18h30: Concurso Cosplay – Desfile
  • 20h: Karaokê Geek
  • 21h: Encerramento

Domingo (01/02)

  • 12h: Karaokê Geek
  • 15h: Apresentações especiais
  • 16h: Random Dance
  • 17h: Concurso Cosplay – Desfile
  • 18h30: Gincana Geek
  • 20h: Encerramento

Mais informações podem ser obtidas no Instagram: @shoppinggrandecircular.

