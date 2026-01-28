direitos fundamentais

Saúde mental integra o núcleo dos direitos fundamentais, estando diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana

O mês de janeiro é marcado, em todo o país, pela campanha conhecida como janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental. Mais do que um movimento simbólico, a iniciativa convida a sociedade a refletir sobre o cuidado emocional como dimensão essencial da vida humana e como responsabilidade coletiva que deve ultrapassar ações pontuais ou discursos sazonais.

A saúde mental integra o núcleo dos direitos fundamentais, estando diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal. Ainda assim, por muitos anos, o tema foi tratado de forma periférica nas políticas públicas, restrito a respostas emergenciais, quando o sofrimento psíquico já se encontrava instalado e agravado. Essa lógica reativa tem se mostrado insuficiente diante da complexidade dos desafios contemporâneos.

Ansiedade, depressão, transtornos emocionais e esgotamento mental atingem pessoas de diferentes idades, classes sociais e contextos profissionais. Crianças e adolescentes enfrentam pressões precoces, adultos convivem com sobrecarga de trabalho, insegurança econômica e falta de tempo, idosos lidam com solidão e dificuldades de acesso a serviços. O adoecimento emocional, além de impactar o indivíduo, reverbera na família, na escola, no ambiente de trabalho e na própria dinâmica social.

Nesse cenário, é fundamental compreender a saúde mental como política pública permanente, integrada às áreas da saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e planejamento urbano. A prevenção deve ocupar lugar central, com investimentos contínuos em ações que promovam bem-estar, convivência comunitária, lazer, prática esportiva e acesso facilitado a atendimento psicológico e psiquiátrico, de forma humanizada e descentralizada.

O fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, a capacitação de profissionais, a ampliação de espaços de escuta qualificada e a realização de campanhas educativas ao longo de todo o ano são medidas indispensáveis. Da mesma forma, políticas públicas que promovam ambientes urbanos mais seguros, mobilidade adequada, trabalho digno e redução das desigualdades sociais contribuem diretamente para a preservação da saúde mental coletiva.

O esporte e as atividades culturais, por exemplo, exercem papel relevante na prevenção do sofrimento psíquico, estimulando a socialização, o senso de pertencimento e a melhoria da qualidade de vida. Essas iniciativas, quando tratadas de forma estruturada e contínua, produzem impactos positivos duradouros, reduzindo a demanda por intervenções emergenciais no sistema de saúde.

O janeiro Branco cumpre importante função ao ampliar a visibilidade do tema e provocar reflexões necessárias. Contudo, o verdadeiro avanço ocorre quando a saúde mental deixa de ser pauta de um único mês e passa a integrar, de forma permanente, as prioridades institucionais e sociais. Cuidar da mente é cuidar da vida e esse compromisso deve ser assumido todos os dias, por toda a sociedade.

Roseane Torres

Leia mais: