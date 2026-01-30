Destaque

Companhia ampliou seu portfólio para abranger soluções em energia fotovoltaica, eletromobilidade, subestações e construção sustentável

Com mais de duas décadas de atuação, a Energin Sustentabilidade da Amazônia vem consolidando sua posição como empresa de engenharia especializada em eficiência energética e geração solar. Fundada em 2003, em Manaus, a companhia ampliou seu portfólio para abranger soluções em energia fotovoltaica, eletromobilidade, subestações e construção sustentável, um movimento que, segundo o CEO Afonso José de Araújo Filho, nasceu da busca constante por inovação. “Ao longo dessas duas décadas, evoluímos continuamente em capacidade técnica e maturidade operacional”, afirma.

O segmento fotovoltaico, hoje, é um dos principais motores de expansão da empresa. “Atuamos com soluções completas, envolvendo projeto, instalação, comissionamento, monitoramento e integração de novas tecnologias”, diz Afonso, lembrando que muitos clientes têm alcançado reduções de até 70% a 95% na conta de energia com a adoção de sistemas solares.

Os números do setor no Brasil ajudam a contextualizar essa aposta. O país já ultrapassou 60 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar, considerando geração centralizada e distribuída, o que coloca a fonte entre as mais relevantes da matriz elétrica nacional. Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a solar já responde por cerca de 25% da capacidade instalada de geração elétrica do Brasil, consolidando-se como uma das principais fontes da matriz.

Embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado em 2025, com a adição de aproximadamente 10,6 GW, frente aos 15 GW incorporados em 2024, uma retração de cerca de 29% no volume anual, o setor segue robusto. As projeções indicam a manutenção de um volume semelhante de expansão em 2026, com expectativa de novos 10 GW adicionados ao sistema. Em termos de investimento, estimativas de mercado apontam aportes que podem superar R$ 30 bilhões em 2026, reforçando o peso estratégico da energia solar na transição energética brasileira.

O cenário também está em transformação. Dificuldades de conexão à rede, ajustes regulatórios e maior seletividade nos financiamentos vêm exigindo maturidade técnica das empresas do setor. Ainda assim, grandes grupos continuam ampliando sua presença em energia limpa, sinalizando que a fonte permanece central no planejamento energético nacional.

Em meio a esse contexto, a Energin encerrou 2025 com crescimento na base de clientes, aumento de projetos executados e avanço no faturamento, mesmo diante dos desafios logísticos e ambientais próprios da Amazônia. “Conseguimos entregar projetos seguros e eficientes mesmo nos cenários mais desafiadores”, destaca o CEO.

Com presença consolidada em Manaus, Boa Vista, São Paulo e Pará, a companhia projeta levar suas soluções para novos estados em 2026, com foco em eficiência, automação e sistemas solares de alta performance.

O movimento da Energin acompanha uma realidade mais ampla: a energia solar no Brasil deixou de ser apenas tendência e passou a ocupar posição estratégica na matriz elétrica, tanto como ferramenta de redução de custos quanto como vetor da transição energética.

Samsung testa uso de plancton em displays e sinaliza mudanças futuras na indústria

A gigante asiática acaba de anunciar que está testando o uso de plâncton em seus produtos, trata-se de um novo display que combina plástico reciclado e bio-resina de origem biológica, reduzindo o uso de polímeros fósseis e a pegada de carbono do processo produtivo, mas o que isso pode significar pra indústria? Ao testar novos materiais em escala industrial, a Samsung abre caminho para revisões futuras em suas diretrizes globais de engenharia e sustentabilidade, o que pode influenciar fábricas em diferentes regiões do planeta e chamar a atenção de outros segmentos industriais que apostam em negócios mais sustentáveis e que já operam sob exigências de compliance e relatórios ambientais. A adoção de materiais de base biológica tende a alterar não apenas processos produtivos, mas também a lógica de compras, certificações e indicadores ESG, áreas cada vez mais centrais na estratégia das grandes multinacionais. A inovação anunciada pela companhia vai além de um novo produto e pode indicar uma transformação gradual na forma como a indústria de tecnologia pensa seus materiais.

Bodytech chega a Manaus e reforça crescimento do mercado de academias no Brasil

A chegada da Bodytech a Manaus, com previsão de inauguração da unidade no Shopping Ponta Negra no final de março de 2026, sinaliza um movimento mais amplo em direção à profissionalização e expansão do mercado de academias no Brasil. A marca, referência no segmento fitness premium, aposta em uma estrutura diferenciada para atender à demanda por saúde, bem-estar e experiências completas de treino na capital amazonense.

O setor de academias e clubes de saúde tem vivido um ciclo consistente de crescimento nos últimos anos. O Brasil está entre os maiores mercados de fitness do mundo em número de academias, com milhões de alunos matriculados e forte presença de grandes redes nacionais. Após o impacto da pandemia, o segmento se recuperou e voltou a expandir, impulsionado por uma população mais atenta à saúde preventiva, qualidade de vida e longevidade.

Estudos recentes indicam que o mercado brasileiro de academias deve manter trajetória positiva nos próximos anos, com crescimento puxado por redes estruturadas, modelos de assinatura e maior profissionalização da gestão. Além disso, o setor vem ampliando seu portfólio de serviços, incorporando tecnologia, acompanhamento individualizado e ambientes mais completos, transformando academias em centros de experiência e não apenas espaços de musculação.

Transire lança plataforma própria ao anunciar expansão internacional

A Transire, empresa de tecnologia com base industrial em Manaus, decidiu ampliar seu jogo. Ao anunciar sua expansão para mercados da América Latina e Europa, a companhia apresentou também a Zire, plataforma própria de soluções em meios de pagamento, movimento que sinaliza uma virada estratégica no posicionamento da marca.

Conhecida pela fabricação de terminais de pagamento, a Transire agora avança além do hardware. A Zire nasce como um ecossistema digital que integra captura de pagamentos, gestão e soluções tecnológicas, colocando a empresa em um segmento de maior valor agregado e competição mais sofisticada. Em um mercado onde maquininhas se tornaram commodities, a disputa passa a ser por tecnologia, dados e integração.

A decisão ocorre em um momento em que o setor de pagamentos vive transformação acelerada, impulsionada por digitalização, crescimento das fintechs e consolidação do PIX. Ao desenvolver uma plataforma própria, a Transire passa a atuar também como provedora de tecnologia financeira, ampliando margens e diversificando receita.

A expansão internacional reforça esse movimento. Ao mirar América Latina e Europa, a companhia sinaliza ambição de competir em ambientes regulatórios mais exigentes, o que pressupõe maturidade tecnológica e estrutura robusta.

A chamada ‘Sociobioeconomia na Amazônia’, que selecionará seis redes regionais para a criação de Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia em territórios estratégicos da Amazônia, está com as inscrições prorrogadas até segunda-feira (2/2). O edital completo está disponível no site (https://tinyurl.com/3eer9jha). Para esclarecimentos e mais informações, envie um e-mail ([email protected]).

Na quarta-feira (4/2), às 15h (horário de Manaus), acontecerá o ‘Workshop Online e Estratégico sobre o Modelo Embrapii – Sebrae’, direcionado para o desenvolvimento de startups. O evento contará com a participação da Bertha Capital e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT). As inscrições estão sendo feitas pelo link (https://tinyurl.com/4hn3cdnv).

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) promove na sexta-feira (6/2) o seminário internacional ‘Novas Perspectivas dos Direitos Fundamentais’. O evento será realizado presencialmente no TCE e reunirá juristas nacionais e internacionais para debater temas relacionados à democracia, ao constitucionalismo contemporâneo e ao acesso à justiça. As inscrições podem ser feitas por meio do link (https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/).

