Procurado

Suspeito fingia ajudar vítimas em caixas eletrônicos e desviava dinheiro; comparsa segue foragido.

Um homem de 51 anos foi preso por estelionato majorado após aplicar golpes contra idosos em agências bancárias de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida nesta terça-feira (10/02) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo as investigações, o suspeito agia em parceria com Daniel dos Santos Leal, que segue foragido. A dupla tinha como principais alvos pessoas idosas, aproveitando-se da vulnerabilidade delas durante o uso de caixas eletrônicos.

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, titular do 16º DIP, os criminosos se aproximavam das vítimas fingindo ser funcionários do banco e ofereciam ajuda para realizar operações financeiras.

Com isso, convenciam os idosos a inserir cartões, digitar senhas e fornecer dados pessoais.

Enquanto distraíam as vítimas, o comparsa realizava saques e transferências de forma fraudulenta em outro terminal. Em um dos casos, uma idosa de 74 anos teve prejuízo de aproximadamente R$ 1.130.

As investigações incluíram a análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram a identificação dos suspeitos. A polícia também apurou que a dupla fez outras vítimas em Ariquemes, em Rondônia, onde há pelo menos três boletins de ocorrência por crimes semelhantes.

Após diligências, os policiais localizaram e prenderam um dos envolvidos. As buscas continuam para capturar o segundo suspeito.

Denúncias

Informações sobre o paradeiro de Daniel dos Santos Leal podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7616 (16º DIP), 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM), além do 181, da SSP-AM. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Influenciador ‘Zé Real’ é preso por aplicar golpe em Coari, no AM