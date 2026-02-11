sustentabilidade

Projeto une sustentabilidade, economia circular e educação ambiental na capital

A Prefeitura de Manaus deu um passo estratégico na gestão de resíduos sólidos ao lançar a coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos. A iniciativa integra sustentabilidade ambiental, economia circular e desenvolvimento econômico e foi apresentada durante o Dia de Detox de Eletrônicos – Manaus + Circulare, no Ecoponto Zona Sul, bairro Educandos.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o projeto prevê a instalação de 62 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em todas as zonas da cidade. Dessa forma, a população terá acesso a uma rede permanente para descartar corretamente celulares, computadores, eletrodomésticos e outros equipamentos fora de uso.

A iniciativa se torna ainda mais relevante considerando que Manaus abriga um dos maiores polos industriais do Brasil, com mais de 500 indústrias no Polo Industrial de Manaus (PIM). Além disso, os setores eletroeletrônico, metalmecânico, termoplástico e tecnológico concentram grande parte da produção, pilares essenciais da Zona Franca de Manaus.

Portanto, o descarte correto de resíduos cria uma fonte estratégica de matéria-prima, que retorna à indústria por meio da logística reversa. Assim, o projeto reduz impactos ambientais e aumenta o aproveitamento econômico dos resíduos.

Avanço na política ambiental da cidade

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou o impacto da iniciativa:

“Manaus tem uma característica industrial muito forte, especialmente no setor eletroeletrônico. Não fazia mais sentido esse tipo de resíduo continuar indo para o aterro ou para o descarte irregular. A prefeitura cria agora uma estrutura permanente para que esse material volte ao ciclo produtivo, protegendo o meio ambiente e aproveitando melhor os recursos que a própria cidade gera”.

Além disso, segundo Reis, os ecopontos também se consolidam como espaços de cidadania, educação ambiental e inovação na política de limpeza urbana.

Educação ambiental e mobilização da população

Durante o Dia de Detox, educadores da Semulsp Ambiental percorreram residências e comércios para alertar sobre os riscos do descarte incorreto e, ao mesmo tempo, divulgar o novo serviço.

“A ação porta a porta buscou sensibilizar moradores e comerciantes sobre a logística reversa e orientar a população sobre como e onde descartar corretamente equipamentos sem uso”, explicou a prefeitura.

Além disso, a mobilização une infraestrutura e conscientização, consolidando mudanças de comportamento de forma duradoura.

Ecopontos como base dos novos PEVs

O coordenador da Semulsp Ambiental, Luiz Paz, detalhou o papel central dos ecopontos na rede de coleta:

“Os ecopontos das zonas Norte e Sul já passam a funcionar como Pontos de Entrega Voluntária de resíduos eletroeletrônicos, assim como a própria sede da Semulsp. A partir dessa base, os demais PEVs serão implantados gradualmente, totalizando 62 pontos em todas as zonas da cidade”.

Ele reforçou ainda que: “Quando a prefeitura oferece estrutura adequada e leva informação à população, a resposta vem. O resíduo eletrônico é altamente poluente, mas também extremamente valioso, e precisa ser retirado do descarte irregular”.

Foto: Divulgação

O projeto funciona em parceria com a Circulare, responsável pela plataforma Circular Brain e pela operação da logística reversa. Caroline Kerestes, representante da empresa, explica:

“A logística reversa devolve para a indústria um material que poderia ser descartado incorretamente. Dessa forma, esses resíduos voltam como matéria-prima para novos produtos, a partir do plástico e dos metais recuperados”.

Após o descarte, os equipamentos seguem para recicladores homologados, onde são separados tecnicamente em até 40 tipos de materiais.

Cooperativas e geração de renda

A iniciativa também fortalece a economia solidária ao integrar cooperativas de reciclagem na triagem dos materiais. Segundo Ruth, coordenadora de produção da Eco-cooperativa:

“Os eletrônicos têm valores diferentes no mercado. A triagem correta agrega valor ao material, gera renda e fortalece o trabalho das cooperativas”.

Com a coleta seletiva, a Prefeitura de Manaus avança não apenas na limpeza urbana, mas também na atuação estratégica dentro da cadeia produtiva. Consequentemente, a iniciativa reduz impactos ambientais, estimula a reciclagem especializada e aproveita o potencial de um dos maiores parques industriais do país.

Ao transformar resíduos em oportunidade e investir em educação ambiental, Manaus consolida a sustentabilidade como política pública permanente, alinhada ao desenvolvimento econômico e industrial da capital.

