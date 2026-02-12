Biênio 2026–2027

O Conselho tradicionalmente valoriza e promove a união, o intercâmbio e a harmonia entre as entidades e o fortalecimento de classe

O Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM) realizou recentemente a sua 161ª Reunião Plenária Ordinária. O encontro marcou o início oficial dos trabalhos administrativos do Biênio 2026–2027, estabelecendo as diretrizes para a nova gestão sob a presidência do contador André de Medeiros Caria.

A solenidade de abertura não apenas formalizou o início das atividades deliberativas, mas também serviu como um fórum de integração entre importantes lideranças de classe e órgãos representativos do setor produtivo e de gestão do estado.

A reunião contou com a participação estratégica de Ralph Assayag, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), e cde José Colares, presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM). A presença de tais autoridades reforça o compromisso do CRCAM em atuar de forma conjunta com outras entidades para promover o desenvolvimento econômico e social do Amazonas.

Além dos representantes externos, o evento foi prestigiado por ex-presidentes do Conselho: Lucilene Florêncio, Edna Dinelli, Manoel Jr. e Joseny Gusmão, atual vice-presidente de Administração, bem como de conselheiros, coordenadores, colaboradores e Classe Contábil. A participação dos antigos gestores simboliza a continuidade institucional e o respeito à trajetória histórica da autarquia no Estado.

Durante a sessão, o Conselho Diretor procedeu com a leitura, aprovação e homologação das atas regimentais. Os procedimentos seguiram estritamente o regimento interno da entidade, garantindo a transparência e a legalidade indispensáveis aos atos da administração pública.

Em seu pronunciamento, o presidente André Caria destacou que a cooperação interinstitucional será um dos pilares de sua gestão:

“O diálogo e a cooperação entre os conselhos profissionais e as entidades representativas são fundamentais para fortalecer a contabilidade e contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas”, afirmou o presidente.

Outro ponto que merece destaque e reconhecimento é o compromisso com a Classe Contábil e a excelente relação do Conselho com os órgãos governamentais.

A 161ª Reunião Plenária reafirmou o posicionamento do CRCAM como uma entidade participativa e alinhada às demandas dos profissionais da Contabilidade. Com o início do biênio 2026–2027, o Conselho projeta um período de modernização administrativa e valorização profissional, mantendo o foco na transparência e no atendimento aos interesses da Classe Contábil amazonense.

Augusto Cecílio – Auditor fiscal e professor

