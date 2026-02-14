Forças de segurança

PM, PC, Detran e SSP-AM atuam integrados para proteger foliões durante o feriado.

Manaus (AM) – As Forças de Segurança do Amazonas iniciaram nesta sexta-feira (13/02) a Operação Carnaval 2026, com o objetivo de reforçar a segurança em todo o estado durante o feriado, que vai até terça-feira (17/02). Ações preventivas já resultaram no cumprimento de mandados de prisão em aberto.

A operação envolve a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), atuando na capital e no interior.

Polícia Militar reforça efetivo

A PMAM mobilizou cerca de 4 mil policiais para prevenção de crimes, manutenção da ordem pública e proteção dos foliões nos locais de maior movimentação durante o carnaval.

O comandante-geral da PMAM, Klinger Paiva, explicou a atuação integrada:

“É mais uma operação estratégica, com policiamento a pé e patrulhas nas áreas de maior movimentação. Esperamos mais um carnaval seguro como é a marca deste governo.”

Serão empregadas modalidades de policiamento a pé, motorizado, de trânsito, turístico, ciclístico e especializado, incluindo alunos soldados e cadetes em estágio supervisionado.

Centro de monitoramento e tecnologia

A SSP-AM ativou o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICCL) no Sambódromo, reunindo efetivos das forças de segurança e órgãos estaduais, municipais e federais das áreas de Defesa Social e Saúde.

O monitoramento ocorrerá por câmeras em todo o perímetro, garantindo segurança para foliões e público em geral. Além disso, a PC-AM disponibilizou uma Delegacia Móvel em frente à Delegacia-Geral (DG), com escrivães, investigadores e delegados.

Proteção à criança e ao adolescente

Durante a operação, a Polícia Civil já prendeu 45 pessoas com mandados de prisão em aberto por roubo, em Manaus e municípios do interior.

O delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, reforçou:

“Vamos intensificar o combate à violência contra crianças e adolescentes. O investimento do Governo do Amazonas garante mais policiais e peritos para proteger a população.”

Fiscalização e trânsito seguro

O Detran-AM atuará com equipes de fiscalização e educação no trânsito. O diretor-presidente, David Fernandes, destacou:

“Pontos estratégicos vão evitar acidentes e mortes. Pedimos à população que respeite limite de velocidade e não dirija sob efeito de álcool. Estamos integrados com PM, PC e Secretaria de Saúde.”

O trabalho das forças de segurança integra planejamento estratégico anual, garantindo a ordem e a proteção da população durante os dias de maior movimentação no estado.

