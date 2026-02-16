Acidente

Um carro invadiu uma parada de ônibus e matou Ismael Gomes, de 65 anos, nesta segunda-feira (16/02), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava aguardando ônibus quando foi atingido por um carro, modelo Kia Picanto, de cor prata. Ele teria ficado imprensado entre o veículo e uma estrutura da parada, e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ismael não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Foto: Em Tempo

A motorista ficou no local até a chegada da polícia e, em seguida, foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. O corpo do idoso foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado.

Foto: Em Tempo

