Execução

Alan Nogueira, investigado por estupro de vulnerável em Novo Airão, foi morto a tiros dentro de casa.

Manaus (AM) – Um homem identificado como Allan Nogueira de Oliveira, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (18), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital. Ele estava sendo procurado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, no município de Novo Airão. O crime ocorreu na Rua Padre Marcelino e teve características de execução.

Suspeito foi surpreendido dentro de casa

De acordo com informações da Polícia Militar, Allan estava dentro da residência onde morava quando um veículo parou em frente ao imóvel. Um homem desceu, entrou pelos fundos da casa e efetuou cerca de cinco disparos. A vítima morreu no local antes de receber socorro.

O sargento a polícia, familiares disseram que Allan havia chegado a Manaus há cerca de uma semana, vindo de Novo Airão.

Procurado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Amazonas informou que Allan Nogueira era procurado por estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano, no município de Novo Airão, distante 115 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Monfroni, da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito era amigo da família da vítima e estava hospedado na residência.

No dia do crime, a adolescente estava sozinha em casa quando ele teria cometido o abuso.

A polícia já havia divulgado a imagem do suspeito para tentar localizá-lo.

Investigação em andamento

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

