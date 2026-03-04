Os Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra o momento em que um submarino americano dispara um torpedo contra um navio de guerra do Irã. As imagens registram o impacto e o consequente afundamento da embarcação.
Segundo o secretário de Defesa dos EUA, este foi o primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Com isso, o episódio marca um fato inédito em décadas dentro do contexto militar norte-americano.
Pentágono confirma afundamento do “Soleimani”
Além disso, o chefe do Pentágono afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos afundaram o “navio-prêmio” do Irã, identificado como “Soleimani”.
A embarcação recebeu o nome em homenagem ao ex-general iraniano Qasem Soleimani. Forças americanas mataram o militar durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.
Contexto e repercussão
A divulgação do vídeo ocorre em meio a tensões entre Estados Unidos e Irã. Ao tornar as imagens públicas, o governo americano reforça sua posição estratégica e militar diante do cenário internacional.
Até o momento, autoridades iranianas não divulgaram detalhes adicionais sobre o episódio.
📸 EN IMAGES | 🇺🇸🇮🇷— Clair. (@Clair_officiel) March 4, 2026
Images montrant la destruction d’un navire iranien par une torpille tirée depuis un sous-marin américain dans l’océan Indien.
✅ Vidéo diffusée par le compte officiel du Département de la Guerre des États-Unis.
— @DeptofWar pic.twitter.com/9g9sNQ7O34
(*) Com informações da CNN Brasil
