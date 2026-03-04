guerra

Pentágono divulga imagens de torpedo que atingiu embarcação iraniana “Soleimani”

Os Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra o momento em que um submarino americano dispara um torpedo contra um navio de guerra do Irã. As imagens registram o impacto e o consequente afundamento da embarcação.

Segundo o secretário de Defesa dos EUA, este foi o primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Com isso, o episódio marca um fato inédito em décadas dentro do contexto militar norte-americano.

Pentágono confirma afundamento do “Soleimani”

Além disso, o chefe do Pentágono afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos afundaram o “navio-prêmio” do Irã, identificado como “Soleimani”.

A embarcação recebeu o nome em homenagem ao ex-general iraniano Qasem Soleimani. Forças americanas mataram o militar durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

Contexto e repercussão

A divulgação do vídeo ocorre em meio a tensões entre Estados Unidos e Irã. Ao tornar as imagens públicas, o governo americano reforça sua posição estratégica e militar diante do cenário internacional.

Até o momento, autoridades iranianas não divulgaram detalhes adicionais sobre o episódio.

📸 EN IMAGES | 🇺🇸🇮🇷



Images montrant la destruction d’un navire iranien par une torpille tirée depuis un sous-marin américain dans l’océan Indien.



✅ Vidéo diffusée par le compte officiel du Département de la Guerre des États-Unis.



— @DeptofWar pic.twitter.com/9g9sNQ7O34 — Clair. (@Clair_officiel) March 4, 2026

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Conflito entre Irã, EUA e Israel ultrapassa 785 mortos