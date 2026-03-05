Prisão

Crime ocorreu em bar de Davi Said Aidar; investigações apontam participação de agiota e mandante ainda não identificada.

Manaus (AM) – Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato do professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Davi Said Aidar, ocorrido em fevereiro deste ano, dentro do bar administrado pelo docente, na rodovia AM-010, zona Norte de Manaus. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (4).

A polícia divulgou a identidade de apenas um dos suspeitos: Antônio Carlos, conhecido como “TK”, apontado como autor dos disparos que mataram o professor. O segundo homem preso atuou como motorista durante a fuga, auxiliando na execução do crime.

Investigação aponta mandante e organização do crime

De acordo com apurações da Rede Amazônica, um agiota identificado como Lucas teria planejado o assassinato. Ele teria sido contratado por uma mulher, que ainda é investigada como possível mandante. Lucas ficou responsável por recrutar os envolvidos, definir funções específicas e determinar como a execução ocorreria.

Antônio Carlos foi contratado para disparar contra Davi, mas não recebeu o pagamento prometido. O motorista da fuga teve R$ 1.000 abatidos de uma dívida que possuía com Lucas como forma de compensação pela participação. As investigações continuam para localizar a mandante e esclarecer as motivações do crime.

Trajetória acadêmica e pesquisas de Davi Said Aidar

Davi Said Aidar era professor de Ciências Agrárias da Ufam, com ampla formação acadêmica: graduação em Zootecnia pela Fundação Universidade Estadual de Maringá (FUEM), mestrado em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), doutorado e pós-doutorado em Genética Molecular pela Universidade de São Paulo (USP).

Ao longo de sua carreira, destacou-se por pesquisas em genética de abelhas e animais domésticos, atuando em projetos de meliponicultura, apicultura e preservação de abelhas silvestres, especialmente em comunidades rurais do Amazonas. Seu trabalho tinha grande impacto na preservação ambiental e no desenvolvimento científico da região.

