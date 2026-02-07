AM-010

Crime ocorreu na AM-010; DEHS investiga a execução em Manaus

O professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Davi Said Aidar, de 62 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (6), em Manaus. O crime ocorreu em um bar de propriedade da vítima, localizado no ramal Água Branca, na rodovia AM-010.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, dois homens encapuzados se aproximaram do professor, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. A vítima morreu no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso como execução e apura a autoria e a motivação do crime.

Ufam lamenta morte de professor

Em nota, a Universidade Federal do Amazonas manifestou profundo pesar pela morte do docente, que era vinculado à Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) e tinha trajetória acadêmica voltada ao estudo de abelhas.

“Reconhecido pelas experiências na área de genética de abelhas e com trabalhos nos temas de meliponicultura, apicultura, multiplicação e preservação de abelhas silvestres, o professor tornou-se a titular em 2020 e deixa um legado à comunidade universitária. Até o momento, não foram informados os locais do velório”, informou a universidade.

Polícia apura autoria e motivação

A DEHS segue com diligências para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do homicídio. Até o momento, não há informações sobre prisões.