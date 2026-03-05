Prisão

Suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil após voltar a intimidar a ex-companheira mesmo com decisão judicial.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (4) por descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira, de 22 anos, no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de dois anos. A mulher decidiu encerrar a relação devido ao comportamento agressivo do homem. Diante da situação, no dia 21 de fevereiro, ela solicitou uma medida protetiva, que foi concedida pelo Poder Judiciário.

Mesmo ciente da decisão judicial, o homem continuou se aproximando da vítima. Segundo a delegada, ele passou diversas vezes de motocicleta pela rua onde a ex-companheira mora e, na terça-feira (3), também teria proferido ofensas graves contra ela.

“Após o suspeito repetir a ação no dia seguinte, a vítima, com medo, procurou a delegacia para relatar o ocorrido”, explicou Joyce Coelho.

Com base nas informações, a equipe policial iniciou diligências para localizar o homem. Ele foi encontrado e preso na Feira Central de Manacapuru.

