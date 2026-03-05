Belo Horizonte

Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta (5) em Belo Horizonte

O desabamento de um prédio em Belo Horizonte, onde funcionava um asilo, deixou ao menos seis pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento da queda da estrutura. Destas, nove conseguiram sair do local porque não estavam na área atingida. Além disso, outras seis pessoas continuam sob os escombros.

Bombeiros resgatam sobreviventes

Até o momento, equipes de resgate retiraram oito vítimas com vida dos escombros. Entre os sobreviventes está um idoso de 87 anos, que conseguiu se comunicar com os bombeiros enquanto estava soterrado.

Ele foi resgatado durante a manhã e encaminhado a um hospital para atendimento médico.

As equipes seguem trabalhando no local para localizar outras vítimas.

Prédio tinha quatro andares

O imóvel de quatro andares fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. O asilo funcionava no primeiro pavimento do prédio.

No andar abaixo, havia uma clínica de bronzeamento. Já nos pavimentos superiores estavam a residência do proprietário do imóvel e uma academia de ginástica.

De acordo com os bombeiros, as buscas estão concentradas em quatro suítes do imóvel.

Dono do prédio morreu no desabamento

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do proprietário do imóvel até a publicação desta matéria. O dono do prédio, identificado como Renato Duarte, de 31 anos, foi uma das vítimas do desabamento.

A esposa dele, Sâmia, de 31 anos, e a filha do casal, Laura, de 2 anos, estavam em outro quarto e foram resgatadas com vida.

“A gente lamenta muito o que aconteceu, foi realmente uma fatalidade, ninguém esperava. Não tinha sinais, não tinha nada de que isso pudesse acontecer. Eu só peço orações por todos os idosos, pelo meu marido, que não resistiu. Porque é muito doloroso, cada um que estava lá era parte da nossa família. Minha filha chama eles de vovô e vovô”, disse Sâmia à imprensa na saída do hospital Odilon Behrens, onde os resgatados foram atendidos.

Asilo tinha alvarás regulares

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos possui alvará de funcionamento válido até 2030. Além disso, o estabelecimento também conta com alvará sanitário regular.

A última vistoria no local ocorreu em janeiro deste ano.

Causa do desabamento ainda é investigada

No momento do desabamento, não chovia na região. A Defesa Civil também informou que o bairro não é considerado área de risco.

Ainda assim, as causas da queda da estrutura seguem em investigação.

A Polícia Civil informou que peritos encontraram indícios de uma obra de ampliação em andamento no prédio. No entanto, segundo os investigadores, ainda não é possível afirmar se a reforma tem relação direta com o desabamento.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

Leia mais: