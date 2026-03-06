Amazonas

Acidente na Pista da Raquete danifica residências e carros; motorista não foi localizado.

Manaus (AM) – Um caminhão carregado de paletes tombou e atingiu três residências e pelo menos três veículos estacionados na “Pista da Raquete”, Zona Leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (5), por volta das 16h. Não houve vítimas fatais.

De acordo com informações, o veículo perdeu o controle em um trecho de descida, arrastou uma picape Strada, um Volkswagen Polo e colidiu contra os muros de duas casas. O baú do caminhão se rompeu, espalhando pallets sobre a pista e os veículos.

Agentes de trânsito controlaram o fluxo, permitindo apenas acesso de moradores. O motorista não foi localizado, mas a empresa proprietária iniciou a retirada da carga.

Ressarcimento aos prejudicados

A empresa garantiu ressarcir todos os prejuízos aos moradores e proprietários dos veículos atingidos. Uma motocicleta de entrega de gás também foi atingida; o condutor sofreu ferimentos leves e conseguiu retirar o veículo.

