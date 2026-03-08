Assembleia

O Irã elegeu Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, como novo líder supremo do país neste domingo (8), uma semana após o pai ser morto em ataque dos Estados Unidos e Israel.

Mojtaba foi escolhido pela Assembleia de Peritos do Irã, um órgão composto por 88 clérigos eleitos de alto escalão encarregados de escolher o líder supremo. Até então, a Assembleia havia eleito um novo líder apenas uma vez desde a fundação da República Islâmica, em 1979.

Foi quando Ali Khamenei foi escolhido às pressas após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini, há mais de três décadas.

Mais cedo neste domingo (8), Hosseinali Eshkevari, membro da Assembleia de Peritos do Irã, havia afirmado que o nome de Khamenei permanecerá como líder do Irã.

“Com a maioria dos votos, foi escolhida a pessoa que dará continuidade ao legado do Imam Khomeini e do mártir Imam Khamenei. O nome de Khamenei permanecerá. A votação já foi realizada e o resultado será anunciado em breve”, disse Eshkevari em um vídeo divulgado pela mídia iraniana.

Quem é Mojtaba Khamenei?

Motjaba Khamenei, 56 anos, é o segundo filho do aiatolá Ali Khamenei e ocupa o cargo de clérigo de posição intermediária.

Ele é conhecido por exercer influência significativa nos bastidores e por ter fortes ligações com a IRGC (Guarda Revolucionária Islâmica), a força militar mais poderosa do país, bem como com a sua força paramilitar voluntária Basij.

Segundo três autoridades, a Guarda pressionou por sua nomeação, argumentando que ele possuía as qualificações necessárias para conduzir o Irã neste momento de crise.

(*) Com informações da CNN Brasil