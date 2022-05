“Pacu” é preso por envolvimento em assalto com PM baleado em Manaus

Manaus (AM) – Conhecido como “Pacu”, Jhones Odlaniger do Amor Santana, de 23 anos, por envolvimento no latrocínio tentado que teve como vítima um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano, em um estabelecimento comercial localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada no14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, informou que quatro pessoas participaram da ação criminosa; Jhones, Larissa Pereira Simplício, conhecida como “Formiguinha”, que também já foi presa pela PMAM, além de outros dois indivíduos que estão sendo investigados.

“Na ocasião do crime, Larissa e um dos infratores entraram na loja onde o policial militar trabalhava como segurança, o intuito deles era roubar apenas a arma de fogo que o policial possuía. Porém, ele acabou reagindo e houve troca de tiros. A vítima foi alvejada com tiros no rosto e no tórax, e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde encontra-se internada”, detalhou o delegado.

A autoridade policial explicou que a participação de “Pacu” foi dar apoio do lado externo do estabelecimento comercial, durante a fuga do grupo.

“Iniciamos as investigações e chegamos a identificação deles, com base nisso, solicitamos à Justiça pelos mandados de prisão preventiva, e as ordens judiciais foram expedidas na quinta-feira (12), pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, do Plantão Criminal”, relatou Castilho.

Crime planejado

Segundo o delegado, o policial militar era o alvo dos criminosos, que tentaram tomar a arma do de Jackson.

“A intenção deles não era assaltar a loja, mas era subtrair a arma de fogo do policial militar. A intenção da Larissa era distrair os atendentes da loja, para deixar o policial militar sozinho, e o outro comparsa entrou com a intenção de pegar o sargento de surpresa. Mas o policial militar conseguiu reagir e houve a troca de tiros”, explica o delegado.

Até o momento os outros dois participantes do crime se encontram foragidos. A polícia civil vai continuar com as investigações para prender os outros dois participantes do latrocínio tentado contra o policial militar.

No momento da ação criminosa, o delegado conta que outros dois integrantes, entre eles o Pacu, estavam do outro lado da rua, em frente à loja, para dar suporte na hora da fuga.

Relembre o caso

Um policial militar, identificado como Jackson Cesar Souza, está em estado gravíssimo após trocar tiros com um assaltante em um estabelecimento na Grande Circular, Zona Leste de Manaus. A infração foi registrada nesta quinta-feira (5).

Jackson, segundo informações preliminares, trabalhava como segurança na loja e foi atingido com cinco tiros, sendo dois na face. Ele foi submetido a procedimento cirúrgico, que terminou por volta de 21h15, está em estado gravíssimo e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os suspeitos conseguiram fugir após o ocorrido em uma moto, que foi roubada na saída do local. O veículo foi encontrado no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. Pelo vídeo, é possível ver que a dupla criminosa era formada por um casal.

Prisão

Com a ordem judicial decretada, os policiais seguiram em busca de “Pacu” e conseguiram efetuar a sua prisão na sexta-feira (13), por volta das 17h, na rua do Areal, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. “As investigações devem continuar para prender os demais envolvidos no crime”, afirmou o delegado.

Procedimentos

“Pacu” de responder pelo crime de homicídio tentado. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

