PM realiza o 1º Passeio Motociclístico e MotoFest Tiradentes em Manaus

O evento contará com as apresentações das bandas da Polícia Militar e Berserkers Viking Riders

Manaus (AM) – Em alusão ao aniversário de 185 anos da PMAM, a corporação, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), irá promover neste domingo (24), o 1º Passeio Motociclístico e MotoFest Tiradentes, com concentração a partir das 6h30, no espaço ao lado do Tropical Hotel, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Conforme a organização, o passeio será gratuito e aberto ao público. O evento contará com as apresentações das bandas da Polícia Militar e Berserkers Viking Riders. Além disso, na programação haverá sorteio de brindes para os participantes e a “Competição Roda Presa”.

O Comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito e um dos organizadores do evento, Major PM Thiago Viana, informou que além de comemorar o aniversário da PMAM, um dos objetivos do passeio é aproximar a corporação da população.

“O evento surgiu por ordem do excelentíssimo senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Marcus Vinicius de Almeida, em alusão ao aniversário de 185 anos da corporação, mas nossa intenção também visa uma maior aproximação entre a PMAM e a sociedade civil amazonense”, afirmou.

Percurso

O passeio Motociclístico e MotoFest Tiradentes tem estimativa de reunir 5 mil participantes. O percurso previsto começa no Tropical Hotel, na Ponta Negra, com deslocamento previsto até o KM 56 da rodovia AM 070, e chegada prevista para as 9h no Centro Cultural Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, tendo início a programação paralela.

Conforme o Comandante do BPTRAN, Major PM Thiago Viana, o evento também contará com a atuação do DETRAN e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que além de apoiar no percurso com os batedores da PM, irão realizar as fiscalizações de trânsito.

Concurso “Roda Presa”

A competição é aberta ao público, porém, destinada a quem tiver interesse em testar sua capacidade de controle e equilíbrio sobre a motocicleta.

O Major Thiago Viana, informou que os candidatos ao concurso deverão estar com a sua motocicleta, juntamente com a documentação, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os interessados em se inscrever na competição “Roda Presa”, podem se cadastrar no endereço eletrônico http://encurtador.com.br/kmsvQ.

