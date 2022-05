“Não iremos descansar”, diz Comandante da PM sobre assassinato de cabo da polícia

Manaus (AM) – O velório do CB PM Isaías Cardoso de Oliveira Filho, 38 anos, encontrado morto no quintal de uma residência, onde ocorreu um triplo homicídio no bairro Tarumã, Zona Norte de Manaus, foi marcado pela comoção dos colegas de farda da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM). A cerimônia aconteceu no Complexo do Comando Geral da Polícia Militar, na manhã quinta-feira (5), na rua Benjamin Constant, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Isaias Cardoso foi homenageado pelos PM´s e o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Marcus Vinícius, deixou claro que a corporação vai encontrar os autores do crime.

“Queremos deixar claro a sociedade amazonense que nós não iremos descansar até que justiça seja feita. Iremos trabalhar diuturnamente. Essa foi uma ordem direta do governador Wilson Lima. Deste ontem (4), eu estou na rua e vou continuar na rua, junto com nossa tropa, até que esse crime seja solucionado”, afirma.

Marcus Vinícius também afirmou que já existe a suspeita de quem tenha cometido este crime. “Temos uma pista sim e estamos estudando a possibilidade de, até o final do dia, divulgarmos a foto daquelas pessoas que estamos perseguindo. É muito duro para a gente perder um companheiro que, verdadeiramente, deu a vida pela segurança”, comenta emocionado.

Ainda na tarde desta quinta, o corpo do CB PM Isaias Cardoso foi em translado para a cidade de Primavera, no Pará, de onde o PM era natural. Ele receberá as últimas homenagens e será sepultado.

Relembre o caso

O cabo da Polícia Militar, Isaías Cardoso de Oliveira Filho, de 31 anos, foi torturado e assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (4), na mesma residência onde ocorreu um triplo homicídio, na rua Praia do Forte, na comunidade Parque Rio Solimões, no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital amazonense.

O corpo do policial foi encontrado no fundo do quintal da casa, onde três homens foram executados por criminosos na tarde de terça-feira (3). A vítima foi encontrada com marcas de tortura e tiros pelo corpo. Isaías era morador do local.

Polícia nega relação com o crime

Conforme informações do tenente-coronel da PM, Eddie Censa, embora o corpo do policial tenha sido encontrado no local do crime, a polícia descarta a relação com o triplo homicídio.

“Em primeiro lugar o fato de terem executado o nosso colega não tem nada a ver com o triplo homicídio. Em segundo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, integrados, estão investigando o caso para saber o que de fato aconteceu desde a madrugada de ontem para hoje. O fato é que nosso colega foi alvo de criminosos, mas as autoridades estão trabalhando para chegar nos autores deste homicídio”, explicou.

Ainda conforme o tenente, o cabo foi vítima de uma possível retaliação, pois Isaías vinha sendo ameaçado de morte na área, por ser um policial que combatia o tráfico na região.

“Na verdade, o nosso cabo era simplesmente um morador, morava na parte de trás dessa casa que aconteceu o triplo homicídio e a apreensão dos entorpecentes, mas ele não tem envolvimento com o triplo homicídio, e no momento ele está sendo enquadrado como vítima”, explicou.

A autoridade policial disse, ainda, que ser policial bom pode custar caro. A fala do PM é descartando a informação que o cabo tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

“Ele era um policial nato, um cara produtivo que trazia resultado, um cara que honrava a farda. Na sua folga não perturbava ninguém. De conduta bastante exemplar, muito família, então não existe outra coisa a não ser retaliação. É o preço que nós policiais militares pagamos em troca de defender a vida de inocentes, pessoas que a gente não conhece”, disse o policial.

Edição Web: Bruna Oliveira

*Com a colaboração de Luana Lima

