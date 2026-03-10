fadiga adrenal

Mas afinal, o que significa cortisol alto? E o que tantas pessoas chamam de “fadiga adrenal”? Vamos começar a traduzir

Basta abrir as redes sociais e com certeza você tropeça em um vídeo falando sobre saúde mental e cortisol. Mas o que é isso?

Vivemos em uma era em que o corpo está constantemente em estado de alerta. Prazos apertados, excesso de estímulos, preocupações financeiras, responsabilidades familiares, notificações que não param… tudo isso ativa um sistema biológico muito antigo dentro de nós: o mecanismo de sobrevivência.

No centro desse sistema está um hormônio famoso — e muitas vezes incompreendido — chamado cortisol. Mas afinal, o que significa cortisol alto? E o que tantas pessoas chamam de “fadiga adrenal”? Vamos começar a traduzir.

Primeiro, vale entender que o cortisol não é um vilão. Pelo contrário. Ele é um hormônio essencial produzido pelas glândulas adrenais, responsáveis por ajudar o corpo a lidar com situações de estresse. Quando tudo funciona bem, o cortisol segue um ritmo natural: sobe pela manhã para nos ajudar a acordar, diminui ao longo do dia e fica mais baixo à noite, preparando o corpo para dormir.

O problema começa quando o estresse deixa de ser pontual e se torna crônico, quando a gente liga o modo de alerta e esquece de desligar, sempre preocupado com alguma coisa. E aqui entra uma pergunta importante: quantas horas do seu dia você passa realmente relaxado?

Quando o cérebro percebe que estamos constantemente sob pressão, ele mantém o eixo hormonal do estresse permanentemente ativado, como se o botão de emergência tivesse emperrado. Como consequência, o cortisol permanece elevado por tempo demais. É nessa hora que muitas pessoas começam a apresentar um conjunto de sintomas que popularmente ficou conhecido como “fadiga adrenal”.

Na prática, não significa que a adrenal “parou de funcionar”, mas sim que o sistema de regulação do estresse está em pane. E os sinais aparecem de várias formas: Cansaço persistente, mesmo após dormir. Dificuldade para acordar pela manhã. Ansiedade ou irritabilidade frequente. Vontade exagerada por doces ou carboidratos. Queda de energia no meio da tarde. Dificuldade de concentração. Sono leve ou acordar várias vezes durante a noite… Se identificou?

Alguns pacientes ainda relatam queda de cabelo, dificuldade para emagrecer, aumento de gordura abdominal e baixa imunidade. Será coincidência? Não exatamente.

O cortisol alto por longos períodos pode interferir em vários sistemas do corpo. Ele altera o metabolismo da glicose, favorece o acúmulo de gordura visceral, prejudica a qualidade do sono, reduz a capacidade de recuperação do organismo e aumenta processos inflamatórios.

Em outras palavras, quando o estresse vira rotina, o corpo começa a pagar a conta. A pergunta então passa a ser: o que podemos fazer para reequilibrar esse sistema? A base do tratamento sempre envolve mudanças de estilo de vida.

Sono adequado, pausas ao longo do dia, atividade física equilibrada e momentos reais de descanso são fundamentais. Mas existe também um recurso muito interessante dentro da farmácia de manipulação: fitoterápicos e minerais capazes de ajudar o organismo a lidar melhor com o estresse e regular o cortisol.

Essas substâncias atuam modulando a resposta do corpo, ajudando a regular o eixo hormonal e melhorar a resistência física e mental. Entre os ativos mais utilizados estão, por exemplo:

Ashwagandha, conhecida por ajudar a reduzir níveis de cortisol e melhorar a resposta ao estresse.

Rhodiola rosea, tradicionalmente utilizada para aumentar energia mental e resistência ao cansaço.

Magnésio, mineral fundamental para o sistema nervoso e para a regulação do estresse.

Vitaminas do complexo B, que participam diretamente do metabolismo energético e da função neurológica.

L-teanina, que auxilia no relaxamento sem causar sedação.

Dentre várias outras substâncias naturais que podem ser associadas em uma única fórmula.

Na prática clínica, essas combinações costumam ser personalizadas para cada pessoa. São fórmulas simples, seguras e muito utilizadas na manipulação. Brinco com meus pacientes que essas fórmulas funcionam como um “réu primário”.

Ou seja, ajudam a manter seu réu primário no lugar dele — evitando que você entre em confusão com o próprio estresse do dia a dia. Porque, convenhamos, quando o sistema nervoso está sobrecarregado, até pequenos problemas parecem gigantes.

E muitas vezes, depois de iniciar esse tipo de suporte nutricional, os pacientes relatam algo curioso: mais clareza mental, menos irritação e uma sensação de que o corpo voltou ao equilíbrio. Costumo até dizer que alguns desses nutrientes deveriam estar na água das pessoas. Claro que não substituem mudanças no estilo de vida, mas podem ser grandes aliados nesse processo.

No final das contas, talvez a reflexão mais importante seja esta: Será que o seu corpo está realmente cansado… ou apenas tentando lidar com estresse demais por tempo demais? Ou melhor ainda: quanto espaço você tem dado para o descanso no meio da sua rotina? Cuidar do estresse não é um luxo. É uma estratégia de saúde.

Natasha Mayer

Leia mais: