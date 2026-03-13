festival

Gestão municipal projeta maior edição do festival, com grandes atrações, turismo fortalecido e novos equipamentos culturais em Manaus

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta sexta-feira (13), o planejamento da edição 2026 do festival “#SouManaus Passo a Paço”. O evento se consolidou como o maior festival de artes integradas do Brasil e uma das principais vitrines culturais da Amazônia.

A reunião ocorreu na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) e contou com a presença do prefeito David Almeida e da equipe responsável pela organização do evento.

A nova edição deve ampliar a dimensão cultural, turística e econômica do festival. Além disso, a programação deverá reunir grandes atrações da música nacional, artistas regionais, teatro, gastronomia e economia criativa em diferentes espaços do Centro Histórico de Manaus.

Prefeitura quer realizar maior edição do festival

Durante o encontro, o prefeito David Almeida destacou que a organização do festival já começou e que a gestão municipal trabalha para realizar a maior edição da história do evento.

“Estamos aqui planejando a edição 2026 do ‘#SouManaus’, que é o maior festival multicultural e de artes integradas do Brasil. Teremos grandes atrações, muita música, teatro e cultura para o povo da cidade de Manaus. Já iniciamos contatos com artistas de vários ritmos para fazer da próxima edição a maior da história do festival”, afirmou.

Além disso, o prefeito informou que algumas atrações já estão em fase de pré-agendamento e convidou a população a participar da construção do festival sugerindo artistas nas redes sociais.

“Já temos algumas atrações pré-agendadas, inclusive artistas que foram muito pedidos pelo público na edição passada. Queremos ouvir a população. Entrem nas redes sociais da prefeitura e deixem nos comentários as atrações que vocês querem ver no ‘#SouManaus’. Quem sabe a sua sugestão não se torna um show no festival?”, disse.

Manaus ganha protagonismo no turismo

O fortalecimento do festival faz parte de uma estratégia mais ampla da Prefeitura de Manaus para posicionar a cidade entre os principais destinos turísticos do Brasil e do mundo.

Recentemente, a capital amazonense passou a figurar entre os destinos com maior crescimento no turismo global. Levantamento da plataforma internacional Booking.com colocou Manaus como a única cidade brasileira entre os destinos do mundo com maior crescimento nas reservas internacionais para 2026.

Com isso, a cidade avança no cenário turístico global e amplia sua visibilidade internacional.

Além disso, Manaus aparece entre os cinco destinos mais procurados do Brasil em rankings especializados de turismo que avaliam fluxo de visitantes, visibilidade internacional e crescimento da demanda por viagens.

Para o presidente da Manauscult, Jender Lobato, os indicadores mostram que a cidade vive um novo momento no turismo.

“Hoje, Manaus aparece entre as 50 cidades globais mais procuradas do planeta e também entre as cinco cidades brasileiras mais buscadas para turismo. Isso demonstra que a cidade passou a ser vista de outra forma no cenário nacional e internacional”, afirmou.

Novos equipamentos turísticos fortalecem a cidade

A estratégia de posicionamento turístico da capital amazonense também inclui a criação de novos atrativos e a revitalização de áreas históricas da cidade.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Manaus implantou uma série de equipamentos que ampliaram a oferta turística da capital.

Entre eles estão o parque Gigantes da Floresta, voltado ao lazer das famílias e à valorização da identidade amazônica; a Casa de Praia Zezinho Corrêa, novo espaço cultural e gastronômico da Ponta Negra; o mirante Lúcia Almeida, com vista panorâmica para o rio Negro; o píer turístico Manaus 355, que fortaleceu o turismo fluvial e ampliou a recepção de visitantes na área central; e o largo de São Vicente, que vem se consolidando como polo de inovação, cultura e economia criativa no Centro Histórico.

Além disso, a cidade se prepara para entregar novos marcos turísticos. Ainda neste ano, a prefeitura deve inaugurar o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, projeto com assinatura de Oscar Niemeyer que criará um novo espaço de contemplação de um dos maiores fenômenos naturais do planeta.

Para o próximo ano, também está prevista a entrega do Aquário Municipal de Manaus, equipamento voltado à educação ambiental, pesquisa e turismo.

Resgate da autoestima da cidade

Para o prefeito David Almeida, todo esse esforço vai além da promoção turística e também tem um objetivo simbólico importante: resgatar o orgulho da população manauara.

Quando assumiu a prefeitura, em 2021, Manaus enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua história recente, no auge da pandemia da Covid-19. Naquele período, a cidade ficou marcada internacionalmente pelas imagens de sepultamentos em massa.

“Quando assumi a prefeitura, em 2021, estávamos no meio da maior pandemia mundial. Manaus ficou conhecida de forma muito dura, como a cidade que sepultava seus habitantes em valas abertas por retroescavadeiras. Aquilo partiu o meu coração. Por isso, tudo o que estamos fazendo também tem um propósito muito claro: resgatar a autoestima do nosso povo e mostrar ao Brasil e ao mundo a grandeza da nossa cidade e a força e resiliência da nossa gente”, afirmou.

Segundo o prefeito, investir em cultura, turismo e grandes eventos também faz parte de uma estratégia de desenvolvimento econômico para a capital amazonense.

“Eu acredito muito no potencial do turismo como matriz econômica. Manaus tem cultura, natureza, gastronomia e uma identidade única. Quando estruturamos a cidade, criamos equipamentos turísticos e realizamos grandes eventos como o ‘#SouManaus’, estamos mostrando ao Brasil e ao mundo que Manaus pode estar entre os grandes destinos turísticos”, concluiu.

Com a ampliação da infraestrutura turística e a consolidação de eventos culturais de grande porte, como o “#SouManaus Passo a Paço”, a Prefeitura de Manaus busca fortalecer a economia criativa, gerar emprego e renda e posicionar a capital amazonense como um dos principais polos culturais e turísticos da Amazônia e do Brasil.

Leia mais: