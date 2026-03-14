Agressão

Polícia Civil prendeu mulher de 35 anos em flagrante após agredir ex-companheiro com terçado.

Uma mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (13) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após agredir o ex-companheiro, de 74 anos, no bairro Santa Luzia, em Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus.

Agressão contra idoso

O caso foi registrado depois que a filha da vítima, de 10 anos, relatou à polícia que o pai havia sido golpeado na mão com um terçado pela ex-companheira.

Segundo o delegado Bruno Rafael Nunes, responsável pela 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, o homem apresentava ferimentos na mão e no olho, causados por um golpe de punho cerrado.

“A mulher constantemente perseguia, agredia e tentava controlar as ações da vítima. Quando não recebia dinheiro dele, ficava agressiva”, detalhou o delegado.

Prisão em flagrante

Durante averiguação na residência, a suspeita foi encontrada escondida em um banheiro externo. Ela foi autuada em flagrante por lesão corporal e permanecerá à disposição da Justiça após audiência de custódia.

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