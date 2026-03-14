Um ataque a tiros deixou dois alunos e uma professora baleados na última sexta-feira (13), em frente a uma escola municipal em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta passaram atirando em frente à unidade de ensino, localizada no bairro Cehab.
Três pessoas ficaram feridas
Segundo as investigações, quatro pessoas estavam no local e foram alvo dos disparos. Três delas foram atingidas e encaminhadas para um hospital da região, onde permanecem internadas em recuperação.
Uma das vítimas relatou à polícia que havia parado no portão da quadra da escola para entregar um cigarro a um colega quando os suspeitos chegaram de moto e começaram a atirar na direção deles.
Suspeitos fugiram após o ataque
Após efetuarem os disparos, os dois homens fugiram do local e ainda não foram localizados.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna.
De acordo com a corporação, diligências estão sendo realizadas de forma ininterrupta para identificar a motocicleta utilizada no crime e os autores dos disparos.
*Com informações do Extra
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