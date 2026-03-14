Rio de Janeiro

Crime ocorreu em frente a uma escola municipal em Itaperuna

Um ataque a tiros deixou dois alunos e uma professora baleados na última sexta-feira (13), em frente a uma escola municipal em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta passaram atirando em frente à unidade de ensino, localizada no bairro Cehab.

Três pessoas ficaram feridas

Segundo as investigações, quatro pessoas estavam no local e foram alvo dos disparos. Três delas foram atingidas e encaminhadas para um hospital da região, onde permanecem internadas em recuperação.

Uma das vítimas relatou à polícia que havia parado no portão da quadra da escola para entregar um cigarro a um colega quando os suspeitos chegaram de moto e começaram a atirar na direção deles.

Suspeitos fugiram após o ataque

Após efetuarem os disparos, os dois homens fugiram do local e ainda não foram localizados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna.

De acordo com a corporação, diligências estão sendo realizadas de forma ininterrupta para identificar a motocicleta utilizada no crime e os autores dos disparos.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Manaus lidera crescimento de favelas e desafia planejamento urbano