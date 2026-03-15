A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu um homem condenado por abusar sexualmente do próprio filho, que tinha 5 anos à época do crime. O suspeito foi localizado no bairro de Guaratiba, Rio de Janeiro, na zona Oeste da capital.
O crime ocorreu em 2014, no bairro de Paciência, Rio de Janeiro, e o homem já havia sido condenado por estupro de vulnerável, mas permanecia foragido da Justiça.
Crime teria sido motivado por retaliação
De acordo com as investigações, no dia anterior ao crime a criança acompanhou o pai durante o trabalho. Na ocasião, o homem buscou uma mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e pediu ao filho que não contasse o ocorrido à mãe.
Ao retornar para casa, porém, a criança relatou o episódio à mãe. Segundo a polícia, essa situação teria motivado o agressor a cometer a violência sexual como forma de retaliação.
Irmão gêmeo presenciou o crime
A violência foi presenciada pelo irmão gêmeo da vítima. Segundo o relato da testemunha, o agressor teria afirmado que aquilo acontecia para que o irmão “parasse de ser fofoqueiro”.
Após tomar conhecimento do ocorrido, a mãe das crianças procurou a polícia e registrou a ocorrência, o que deu início às investigações.
Segundo ela, o homem demonstrava comportamento hostil contra o filho, chegando a usar expressões ofensivas e depreciativas contra a criança.
Suspeito foi localizado após investigação
Após trabalhos de inteligência e monitoramento, policiais da 24ª Delegacia de Polícia de Piedade conseguiram localizar e prender o condenado em Guaratiba.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
*Com informações da assessoria
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