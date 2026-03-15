Vulnerável

Condenado por estupro de vulnerável, homem foi capturado em Guaratiba após anos foragido

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu um homem condenado por abusar sexualmente do próprio filho, que tinha 5 anos à época do crime. O suspeito foi localizado no bairro de Guaratiba, Rio de Janeiro, na zona Oeste da capital.

O crime ocorreu em 2014, no bairro de Paciência, Rio de Janeiro, e o homem já havia sido condenado por estupro de vulnerável, mas permanecia foragido da Justiça.

Crime teria sido motivado por retaliação

De acordo com as investigações, no dia anterior ao crime a criança acompanhou o pai durante o trabalho. Na ocasião, o homem buscou uma mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e pediu ao filho que não contasse o ocorrido à mãe.

Ao retornar para casa, porém, a criança relatou o episódio à mãe. Segundo a polícia, essa situação teria motivado o agressor a cometer a violência sexual como forma de retaliação.

Irmão gêmeo presenciou o crime

A violência foi presenciada pelo irmão gêmeo da vítima. Segundo o relato da testemunha, o agressor teria afirmado que aquilo acontecia para que o irmão “parasse de ser fofoqueiro”.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a mãe das crianças procurou a polícia e registrou a ocorrência, o que deu início às investigações.

Segundo ela, o homem demonstrava comportamento hostil contra o filho, chegando a usar expressões ofensivas e depreciativas contra a criança.

Suspeito foi localizado após investigação

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, policiais da 24ª Delegacia de Polícia de Piedade conseguiram localizar e prender o condenado em Guaratiba.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Padrasto é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 10 anos em Manaus