Shopping Grande Circular

Programação gratuita terá oficinas de culinária e atividades lúdicas para crianças nos finais de semana de março e abril

O clima de Páscoa já começou a tomar conta de Manaus e, para celebrar a data, o Shopping Grande Circular promove uma programação gratuita voltada ao público infantil. A “Páscoa Encantada” começa no dia 21 de março e segue com oficinas, a Toca do Coelho e até a tradicional caça aos doces.

As atividades acontecem nos dias 21 e 28 de março, além de 4 e 5 de abril. Dessa forma, o evento oferece diversas opções de lazer para famílias que desejam aproveitar o período festivo.

Programação inclui oficinas e espaços temáticos

A partir do dia 21 de março, as famílias poderão visitar a “Toca do Coelho”, das 17h às 20h, no piso L2. A atração conta com uma escultura gigante de três metros em papercraft, além de espaços instagramáveis para fotos.

No mesmo local, também acontecem oficinas de montagem de mini coelhos de papel, estimulando a criatividade das crianças.

Enquanto isso, o palco principal da praça de alimentação, no piso L3, recebe o “Espaço Páscoa Encantada”, das 16h às 19h. A programação inclui gincanas com brindes, pinturas faciais, apresentações de dança e oficinas de decoração de donuts e ovos de Páscoa.

Além disso, o público poderá participar de um bingo divertido, com premiação em caixas de bombom.

Caça aos doces será destaque da programação

A tradicional “Caça aos Doces” será realizada exclusivamente no sábado, dia 4 de abril, a partir das 16h. No entanto, para garantir a organização e a segurança, a atividade exige inscrição prévia dos responsáveis.

O cadastro poderá ser feito a partir do dia 30 de março, em um stand em frente à loja Di Santinni, no piso L2.

Evento reforça programação gratuita para famílias

De acordo com Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do shopping, a iniciativa faz parte do calendário de entretenimento do empreendimento.

“Preparamos um ambiente mágico onde a fantasia da Páscoa ganha vida em cada detalhe, desde o coelho gigante até as oficinas interativas. Nossa intenção é proporcionar momentos de alegria e união entre pais e filhos”, destaca Júlio.

Para mais informações, o público pode acessar o Instagram @shoppinggrandecircular ou o site oficial do shopping.

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