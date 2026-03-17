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Corpos identificados aguardam liberação; prazo é de até 30 dias.

O Instituto Médico Legal (IML) pede que os familiares de duas mulheres compareçam à sede do Instituto para o reconhecimento e liberação do corpo. Foram identificados Patrícia da Silva Eufrázio, de 26 anos e Rosiley de Oliveira do Nascimento, de 41 anos, natural de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus)

Conforme o relatório, o corpo de Patrícia da Silva Eufrázio chegou à sede do IML na sexta-feira (13/03). Já Rosiley deu entrada na Instituição no domingo (15/03) vindo do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

As identificações foram realizadas por peritos do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) com o apoio operacional do IML. Os especialistas utilizaram o procedimento de necropapiloscopia, que compara com as digitais com os registros civis.

O IML reforça que os corpos aguardam reconhecimento dos familiares por um período de 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como pessoas não identificadas na capital.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares, que devem procurar a Coordenação Operacional da instituição da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

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