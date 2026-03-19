A Defesa Civil emitiu, nesta quinta-feira (19), um alerta de risco severo para alagamentos durante fortes chuvas em Manaus.
De acordo com o aviso, moradores devem evitar enfrentar áreas alagadas e buscar imediatamente um local seguro para se proteger.
Devido às chuvas, o trânsito na capital amazonense ficou lento nas principais avenidas como as Torres, Djalma Batista e Constantino Nery.
A Defesa Civil recomenda acionar os órgãos responsáveis pelos números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).
O alerta indica possibilidade de transtornos causados pelo acúmulo de água, o que pode afetar vias públicas, residências e aumentar o risco de acidentes.
A Defesa Civil reforça que a população deve ficar atenta às atualizações e seguir as orientações para garantir a própria segurança.
Leia mais