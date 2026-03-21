educação ambiental

Não há solução simples ou isolada: apenas uma ação integrada, contínua e articulada entre governo e sociedade pode produzir soluções duradouras

Sabe-se que o desafio do lixo em uma cidade como Manaus é, antes de tudo, um reflexo de questões estruturais, sociais e culturais profundamente enraizadas.

Assim como ocorre em outras capitais brasileiras, o problema não se limita à ausência de coleta ou à ineficiência do poder público, mas envolve hábitos cotidianos, desigualdades urbanas e, principalmente, a falta de uma cultura consolidada de educação ambiental.

Diante desse cenário, não há solução simples ou isolada: apenas uma ação integrada, contínua e articulada entre governo e sociedade pode produzir soluções duradouras.

O primeiro ponto fundamental é reconhecer que o lixo não é apenas um problema de limpeza urbana, mas de saúde pública, mobilidade e qualidade de vida.

O descarte irregular entope bueiros, provoca alagamentos, favorece a proliferação de doenças e degrada o espaço urbano. Em Manaus, com seu regime intenso de chuvas e crescimento desordenado, esses impactos tendem a ser ainda mais severos, ampliando prejuízos sociais e econômicos.

Nesse contexto, a atuação do poder público precisa ir além da coleta tradicional. É essencial garantir presença constante nos territórios mais críticos, com fiscalização ativa e ações visíveis de limpeza.

Quando o Estado se faz presente de forma contínua, a população tende a modificar seu comportamento. Experiências em outras cidades mostram que a combinação de monitoramento, manutenção frequente e organização dos espaços urbanos reduz significativamente o descarte irregular.

No entanto, apenas fiscalizar não resolve nada. A educação ambiental deve ser tratada como eixo central da política pública. E aqui surge um dos maiores desafios: como promover mudança de comportamento em uma população marcada por baixos níveis de escolaridade e alto índice de analfabetismo funcional?

A resposta passa por estratégias acessíveis, diretas e permanentes. Campanhas educativas precisam ser simples, visuais e repetitivas, utilizando rádios comunitárias, redes sociais, escolas, igrejas e lideranças locais. Mais do que informar, é necessário sensibilizar, mostrando de forma concreta como o lixo impacta a vida das próprias pessoas.

Outro aspecto essencial é a corresponsabilidade. A população, mesmo diante de limitações educacionais, tem consciência dos problemas que enfrenta. O que muitas vezes falta é o incentivo adequado e a percepção de que pequenas atitudes fazem diferença.

Programas de incentivo à coleta seletiva, apoio a cooperativas de catadores e criação de pontos de descarte regular podem transformar o cidadão em parte da solução. Quando há alternativas viáveis, o comportamento tende a mudar.

A integração entre diferentes áreas da administração pública também é decisiva. Limpeza urbana, saúde, educação, assistência social e planejamento urbano precisam atuar de forma coordenada. Não adianta limpar uma área sem oferecer infraestrutura adequada, como lixeiras, coleta regular e ordenamento do espaço.

Da mesma forma, ações educativas sem fiscalização perdem eficácia rapidamente. O sucesso depende justamente da combinação desses fatores.

Além disso, é fundamental aplicar penalidades de forma justa e consistente. Multas e sanções não devem ser o único instrumento, mas têm papel importante na construção de uma cultura de responsabilidade. Quando associadas à informação e à oferta de serviços adequados, elas ajudam a consolidar novos hábitos.

Por fim, é preciso compreender que a solução do problema do lixo não ocorre da noite para o dia. Trata-se de um processo contínuo, que exige persistência e adaptação. Resultados pontuais podem ser alcançados rapidamente, mas só se mantêm com ações permanentes.

É possível avançar. A chave está na união entre poder público e sociedade, na construção de uma nova cultura urbana e na compreensão de que o lixo é, acima de tudo, uma responsabilidade coletiva.

Juscelino Taketomi

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