Confira o gabarito do concurso do Detran-AM

Manaus (AM) – O gabarito preliminar das provas do concurso da Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) foi publicado nesse domingo (15). Os candidatos concorrem a 183 vagas para níveis Médio e Superior.

Mais de 40 mil pessoas fizeram o concurso público. As provas aconteceram em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Os gabaritos das provas estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no link https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/390.

Ao todo, 63 mil pessoas se inscreveram para o certamente, que registrou a ausência de 36% dos inscritos em todo o Estado.

De acordo com o IBFC, não foi registrada nenhuma intercorrência nos 83 locais de provas de Manaus e dos municípios.

