Sonho & Negócios

Empreendimento teve início de forma informal, a partir da produção de itens para uso próprio

Um empreendimento do setor criativo em Manacapuru, no Amazonas, foi tema de uma recente reportagem da revista Sonho & Negócios, publicação voltada à cobertura de empreendedorismo regional e trajetórias empresariais fora dos grandes centros urbanos.

A matéria aborda a história da Loja Sticker, negócio fundado em 2024 e conduzido pela empreendedora Letícia Janine Franco Duarte. A empresa atua nos segmentos de acessórios, papelaria personalizada e produtos ligados ao universo geek, com foco em produção autoral e atendimento direto ao público local.

Segundo a reportagem, o empreendimento teve início de forma informal, a partir da produção de itens para uso próprio. Com o tempo, a aceitação entre amigos e conhecidos levou à comercialização dos produtos, marcando a transição para uma atividade geradora de renda.

O conteúdo também destaca a participação da loja em eventos e feiras em Manacapuru, estratégia que ampliou a visibilidade do negócio e permitiu contato com diferentes públicos. Esse tipo de atuação é comum entre empreendimentos do chamado comércio criativo, que combinam produção artesanal, identidade própria e presença em espaços públicos.

Outro ponto abordado é o modelo de crescimento adotado. De acordo com a matéria, a expansão ocorreu de forma gradual, baseada em reinvestimento e adaptação contínua, sem a utilização de grandes aportes financeiros.

A reportagem integra uma série de conteúdos da Sonho & Negócios voltados ao registro de iniciativas locais no Amazonas. A publicação tem como proposta documentar trajetórias de empreendedores e analisar o desenvolvimento de negócios em contextos regionais, contribuindo para ampliar a visibilidade de atividades econômicas fora dos grandes centros.

O destaque dado à Loja Sticker reflete uma tendência crescente no cenário econômico brasileiro, em que pequenos empreendimentos ligados à economia criativa ganham espaço ao explorar nichos específicos e estabelecer conexão direta com o público.

Especialistas apontam que negócios desse tipo têm papel relevante no fortalecimento da economia local, ao gerar renda, movimentar eventos e diversificar a oferta de produtos em cidades de médio porte.

Com a repercussão da matéria, a trajetória da Loja Sticker passa a integrar o conjunto de iniciativas analisadas por veículos especializados, contribuindo para a compreensão de como o empreendedorismo se desenvolve em contextos urbanos fora dos grandes polos econômicos do país.

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