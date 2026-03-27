Capacitação

Formação reúne 28 militares e fortalece resposta a ocorrências de risco

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou o primeiro Curso de Operações em Produtos Perigosos (COPP) realizado no estado. A aula inaugural ocorreu nesta sexta-feira (27), no comando-geral da corporação, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Ao todo, 28 militares participam da formação, que busca ampliar a capacidade de resposta da corporação em situações críticas.

Capacitação técnica para ocorrências de alto risco

O curso tem como objetivo capacitar bombeiros militares para atuar com segurança, técnica e eficiência em ocorrências que envolvem produtos perigosos. Além disso, a formação prepara os profissionais para ações de resposta inicial e apoio às equipes especializadas.

“Vamos desenvolver conhecimento, investir em equipamentos e tecnologias para que nós tenhamos um efetivo em condições de dar uma resposta qualificada quando nos depararmos com situações críticas, que são as ocorrências envolvendo produtos perigosos”, pontuou o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Muniz.

Conteúdo inclui aulas práticas e teóricas

Com carga horária total de 156 horas, o curso será dividido entre atividades práticas e teóricas. Entre os temas abordados estão noções de física e química aplicadas, toxicologia, descontaminação, explosivos, meteorologia, além de práticas operacionais e simulados.

Dessa forma, os participantes desenvolvem habilidades essenciais para atuar em cenários complexos e de alto risco.

Formação amplia conhecimento técnico dos militares

Ao final do curso, os militares estarão aptos a identificar e diferenciar os tipos de emissões provenientes de núcleos instáveis. Também compreenderão os princípios de proteção contra radiações ionizantes.

Além disso, dominarão conceitos fundamentais, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e explosividade, reconhecendo suas características e implicações no cenário operacional.

Foto: Divulgação

O curso conta com a parceria de instituições públicas e privadas, o que amplia a qualidade da formação. Participam da iniciativa a Defesa Civil, Vigilância Sanitária de Manaus, Ufam, UEA, Polícia Militar do Amazonas, Polícia Rodoviária Federal, MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança, Pioneiro Combustíveis, GNL Brasil Logística, Coimpa Industrial LTDA, White Martins e Atem Distribuidora.

Com isso, o CBMAM reforça a integração entre órgãos e aprimora a atuação conjunta em situações de emergência.

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