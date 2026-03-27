Alvo Certo: Infância Protegida

Ação conjunta entre as polícias Civil e Federal capturou criminosos em Manaus, no interior do estado e até em Santa Catarina.

Manaus (AM) – Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (27) resultou na prisão de 18 homens condenados pelo crime de estupro de vulnerável no Amazonas. Batizada de Operação Alvo Certo: Infância Protegida, a ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com apoio da Polícia Federal e delegacias do interior.

Ao todo, nove prisões ocorreram em Manaus e oito no interior do estado, nos municípios de Barreirinha, Parintins, Silves, Tabatinga e Tefé. Um dos alvos, que tentava fugir da Justiça, foi localizado e preso na cidade de Navegantes, em Santa Catarina.

Tecnologia e integração no combate ao abuso infantil

O delegado Fábio Aly, titular da Polinter, destacou que o sucesso da operação se deve ao uso de tecnologia e à integração entre as forças de segurança. O sistema de reconhecimento facial Paredão, espalhado por pontos estratégicos de Manaus, foi fundamental para rastrear os condenados.

“Muitas dessas condenações ultrapassam os 20 anos de reclusão. O interior também apresentou um crescimento significativo nas prisões após o reforço de novos policiais e o trabalho firme da Depca na condução dos inquéritos”, afirmou o delegado.

Crimes bárbaros chocam o interior do estado

Durante a coletiva, o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, revelou casos extremamente graves solucionados recentemente. Em Alvarães, uma criança de apenas dois anos foi estuprada pelo próprio pai — a criança era fruto de um estupro anterior cometido pelo homem contra a mãe da menina.

Outro caso registrado foi em Novo Aripuanã, onde um homem foi preso em flagrante após estuprar a própria irmã. A vítima segurava a filha no colo no momento do crime e precisou fugir para uma área de mata para salvar a si mesma e à criança.

“Apenas em 2025, prendemos mais de 270 abusadores no interior. Estamos trazendo esses crimes à tona para incentivar a população a denunciar cada vez mais”, ressaltou Mavignier.

Canais de Denúncia

A Polícia Civil do Amazonas reforça que a proteção de crianças e adolescentes é prioridade e que o sigilo do denunciante é garantido. Se você tiver informações sobre crimes ou paradeiro de condenados, utilize os canais:

WhatsApp da Polinter: (92) 3667-7727

(92) 3667-7727 Disque-Denúncia PC-AM: 197

197 Telefone: (92) 3667-7575

Todos os detidos nesta sexta-feira passarão por audiência de custódia e serão encaminhados ao sistema prisional para o cumprimento imediato de suas penas.

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