Preço

Na divisão por regiões, todas registraram aumento para os dois tipos de diesel

O preço médio do diesel teve alta forte nos postos brasileiros em março, segundo o IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log). Na comparação com fevereiro, o diesel S10 subiu 13,60%, e o diesel comum (S500) avançou 12,34%, com preços médios de R$ 7,10 e R$ 7,01 por litro, respectivamente.

O movimento ocorreu em um mês marcado pela escalada das tensões no Oriente Médio, que pressionou o petróleo no mercado internacional, e por ajustes recentes no Brasil, como o anunciado pela Petrobras no meio de março.

Etanol e gasolina também ficaram mais caros, com altas de 1,26% e 3,41% e médias de R$ 4,83 e R$ 6,67 por litro.

Para a Edenred Mobilidade, o avanço levou o diesel a um “novo patamar de preços”, com impacto direto nos custos do transporte. “A acomodação no fim do mês indica uma desaceleração desse movimento, após uma sequência de altas mais intensas. Ainda assim, não há sinais claros de queda estrutural e o cenário segue sensível a fatores externos e domésticos, o que mantém o combustível sujeito a oscilações nas próximas semanas”, afirmou em nota o diretor de Unidades de Negócios da empresa, Vinicios Fernandes.

Na divisão por regiões, todas registraram aumento para os dois tipos de diesel. No comum, o Centro-Oeste teve a maior alta (16,99%), com preço médio de R$ 7,30, enquanto o Norte manteve o diesel mais caro do país (R$ 7,34) e o Sul apareceu com o menor valor (R$ 6,74).

No S10, o maior preço médio também foi o do Norte (R$ 7,39) e o menor o do Sul (R$ 6,89), com o Centro-Oeste liderando os avanços.

Nos Estados, Roraima registrou os maiores preços médios para o diesel comum (R$ 7,93) e o S10 (R$ 7,96), enquanto o Rio Grande do Sul teve os menores valores (R$ 6,62 e R$ 6,68).

Goiás concentrou as maiores altas mensais do diesel, e não houve queda em nenhum Estado para os dois combustíveis. Já o etanol foi mais vantajoso que a gasolina em oito Estados.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

(*) Com informações da CNN Brasil