Judiciário

Proposta responde a uma demanda histórica por maior presença do Judiciário

A recente aprovação, pelo Senado, do projeto que cria novas varas da Justiça Federal em Tefé e Humaitá representa um avanço bastante estratégico na região. A proposta, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ), responde a uma demanda histórica por maior presença do Judiciário em regiões marcadas por desafios logísticos, sociais e ambientais singulares.

Localizadas, respectivamente, nas calhas dos rios Solimões e Madeira, Tefé e Humaitá ocupam posições geográficas centrais em áreas extensas e de difícil acesso. Nessas regiões, a ausência de estruturas judiciais próximas obriga cidadãos, órgãos públicos e empresas a recorrerem a centros distantes, como Manaus, o que encarece e retarda a prestação jurisdicional.

A instalação de varas federais nesses municípios reduz essas distâncias e amplia o acesso à Justiça, um direito fundamental previsto na Constituição.

A medida ganha ainda mais relevância diante do crescente protagonismo da Amazônia no cenário nacional e internacional. A região concentra temas sensíveis, como a proteção ambiental, a regularização fundiária, os direitos dos povos tradicionais e o combate a crimes transnacionais, incluindo tráfico de drogas, contrabando e crimes ambientais.

A ampliação da presença da Justiça Federal tende a tornar mais ágil a resposta do Estado a esses desafios, contribuindo para a efetividade das políticas públicas.

Outro aspecto importante é o aumento da pressão econômica sobre a região. Projetos de infraestrutura, expansão da fronteira agrícola e exploração de recursos naturais intensificam conflitos sociais e ambientais.

O cenário resulta em maior volume de processos judiciais, exigindo uma estrutura mais robusta e descentralizada. As novas varas surgem, portanto, como instrumentos para equilibrar desenvolvimento econômico e preservação socioambiental.

Além disso, tanto o eixo do Solimões quanto o do Madeira apresentam características de fronteira internacional, com limitações históricas de fiscalização e controle. A presença mais próxima da Justiça Federal fortalece a atuação integrada com outros órgãos, como Polícia Federal e Ministério Público, ampliando a capacidade de enfrentamento a ilícitos que ultrapassam fronteiras.

A criação dessas unidades também traz impactos positivos para o desenvolvimento local. A instalação de estruturas judiciais implica geração de empregos, movimentação econômica e fortalecimento institucional dos municípios, contribuindo para sua consolidação como polos regionais.

Em síntese, a implantação de varas federais em Tefé e Humaitá não é apenas uma medida administrativa, mas uma ação estratégica para garantir cidadania, segurança jurídica e presença do Estado em áreas fundamentais da Amazônia. Trata-se de um passo decisivo para aproximar a Justiça da população e enfrentar, com maior eficiência, os desafios contemporâneos da região.

Juscelino Taketomi é jornalista, colaborador do EM TEMPO e assessor especial na Assembleia Legislativa do Amazonas



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