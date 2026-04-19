Pavimentação

Agenda teve início ainda em Tefé, com inauguração da pavimentação de ruas no bairro Deus é Fiel, antes do deslocamento para Coari

O senador Omar Aziz cumpriu, nesse sábado (18), uma agenda de entregas no município de Coari, ao lado do senador Eduardo Braga, do deputado federal Adail Filho, do prefeito Adail Pinheiro e do pré-candidato a deputado estadual Emanoel Pinheiro. A programação incluiu visitas a obras, inaugurações e reuniões com lideranças, consolidando o diálogo com a população e fortalecendo a presença do grupo Amazonas Forte de Novo no interior do estado.

A agenda teve início ainda em Tefé, com inauguração da pavimentação de ruas no bairro Deus é Fiel, antes do deslocamento para Coari. Já no município, a comitiva foi recebida no aeroporto local e seguiu para uma série de compromissos institucionais e populares.

Entre os destaques da programação esteve a visita às obras do Aeroporto Municipal Danilson Cirino Aires, seguida de reunião com lideranças políticas e comunitárias, alem da inauguração da pavimentação da Avenida do Futuro e de ruas no bairro São Sebastião, junto com estruturas como sistema de abastecimento de água e equipamentos públicos.

*Como era a vida das pessoas e como se transformou a vida das pessoas. Em Manaus, dificilmente você vê um bairro com o que tem em São Sebastião, aqui em Coari, com água e tratamento de esgoto. Esse teu zelo, Adail, em cuidar e ver o que é importante é que efetivamente muda a vida das pessoas do teu município”, destacou Omar.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais:

Edital da BR-319 é publicado e Omar Aziz destaca avanço no Amazonas

Omar Aziz visita fábrica da Samsung na Zona Franca de Manaus