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Grupo aguardava nascer do sol quando foi surpreendido pela troca de tiros

Um vídeo mostra o momento em que cerca de 200 turistas ficaram ilhados no alto do Morro Dois Irmãos, no Vidigal, durante um intenso tiroteio na manhã desta segunda-feira (20/04), no Rio de Janeiro. O grupo havia subido a trilha ainda de madrugada para ver o nascer do sol, mas acabou surpreendido pela troca de tiros.

Os visitantes precisaram permanecer no local por segurança enquanto policiais realizavam uma operação na comunidade. Guias que acompanhavam o grupo orientaram que ninguém descesse até que a situação fosse controlada.

A ação tinha como objetivo prender integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que controla o tráfico de drogas no sul baiano e utiliza o Rio como refúgio.

Operação

O principal alvo da operação era Ednaldo Pereira Souza, apontado como chefe do tráfico em Caraíva (BA). Ele estaria escondido na Rocinha e teria ido ao Vidigal para uma celebração familiar, mas conseguiu fugir durante a ação.

Durante a operação, uma mulher identificada como Núbia Santos Oliveira, suspeita de atuar como operadora financeira do grupo criminoso, foi presa. Outro homem também foi detido em flagrante com um fuzil, além da apreensão de armas e drogas.

A troca de tiros também afetou a mobilidade na região. Criminosos incendiaram contêineres e interditaram a Avenida Niemeyer, importante via que liga Leblon a São Conrado.

Após o confronto, os turistas conseguiram descer o morro sob escolta e monitoramento das forças de segurança.

Veja vídeo:

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