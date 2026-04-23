Amazonas

Dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida

Manaus (AM) – Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou três pessoas feridas, entre elas uma mulher em estado de inconsciência, na noite de quarta-feira (22), na comunidade São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, um homem e uma mulher foram socorridos conscientes, apesar dos ferimentos provocados pela queda. Já a terceira vítima, uma mulher, estava inconsciente no momento do atendimento e exigiu maior atenção das equipes de resgate.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos, todas as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A motocicleta, uma Yamaha Factor, permaneceu na rua para os procedimentos de perícia e depois foi removida. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas pela polícia.

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