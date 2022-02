Famílias do Mauazinho recebem cestas básicas e auxílio para comprar gás

A ação contou com apoio ainda de distribuidoras locais

Manaus (AM) – Famílias do bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus, receberam cestas básicas e R$ 100 para ajudar a comprar gás, no dias 7 e 8 deste mês.

As famílias beneficiadas foram cadastradas previamente pela equipe do IACAS semanalmente com intuito de diagnosticar a necessidade dos comunitários.

A moradora do bairro, Tereza, mora com o filho que está desempregado e ressalta a importância deste auxílio.

“Eu estou aqui por que a gente precisa muito, o meu filho mora comigo, está desempregado, e este auxílio do gás e da cesta básica vai ser muito importante pra mim e pra ele”. Conta

“Esse auxílio gás é necessário para a ajudar a gente que vive em uma comunidade carente e isso ajuda a trazer um benefício para todos nós”.

Diz Ana Paula da Silva Mota, moradora do bairro Mauazinho que recebeu o auxílio gás e uma cesta básica.

A ação contou com apoio ainda de distribuidoras locais como a RR e Pão de Ouro Mauazinho, comunitários, além da Ecpat Brasil e Fundação Abrinq que apoiam outros projetos do IACAS.

Foram dezenas de famílias beneficiadas com este auxílio de cestas básicas e kit gás neste começo de semana.

Sobre o IACAS

O IACAS – Instituto de Assistência à criança e ao adolescente Santo Antônio – atua com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes através de ações educativas e sociais em Manaus, Careiro da várzea, Rio Preto da Eva e Coari, buscando garantir direitos e o desenvolvimento de crianças e adolescentes de forma segura e protegida.

Parcerias importantes

Através da parceria junto ao IACAS, a Petrobras reforça estas iniciativas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no entorno onde a empresa atua, neste caso em ações no bairro Mauazinho, na zona sul de Manaus.

Desde de 2020, em razão da pandemia da COVID-19, a empresa tem auxiliado com cestas básicas, itens de higiene, além de doações de EPI´s, e mais recentemente um complemento para aquisição de botijas de gás (GLP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seap faz doações de peixes para Casa Vhida em Manaus

Mais de R$ 200 mil em fomento ao setor social é entregue pelo Estado

Vereador viabiliza reforma completa de prédio de instituição social em Manaus