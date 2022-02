Mais de R$ 200 mil em fomento ao setor social é entregue pelo Estado

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas realizou, nesta quarta-feira (9), a entrega de fomento por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), no valor de R$ 149.907,45, para o Instituto Autismo no Amazonas (IAAM). Com o benefício, a instituição adquiriu um veículo picape Strada, equipamentos de consumo e permanentes.

O evento ocorreu na sede da instituição, no Conjunto Jardim Meridional, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital, com a presença da primeira-dama Taiana Lima, que fez a entrega do veículo para a entidade.

“Tenho a certeza que este veículo irá ajudar muito nas atividades aqui da instituição. Continuem contando comigo e com o governador Wilson Lima e com todo o secretariado do Governo do Estado, que estão prontos para ouvir aos que mais precisam, pois este é um governo humano, que escuta as pessoas e que faz o possível para atender suas demandas”, afirmou Taiana Lima.

Com a aquisição do veículo, o Instituto irá oferecer transporte dos profissionais para a realização de visitas domiciliares, psicossocial e escolar para 25 assistidos pela entidade, além de serviços administrativos e outras atividades realizadas pela a associação.

Investimentos no setor social

Além disso, o Governo, por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), também realizou nesta quarta-feira (09), a entrega de fomento para a entidade Centro de Formação Vida Alegre. Com o benefício, no valor de R$ 136.268,00, a Organização da Sociedade Civil (OSC) adquiriu dois veículos, sendo um modelo Chevrolet Onix e outro modelo Spin.

O evento ocorreu na sede da instituição, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus, com a presença da secretária executiva do FPS, Kathelen Braz.

“O governador Wilson Lima e a primeira-dama Taiana Lima têm total consciência da importância do apoio que as instituições têm dado, com serviços que amparam pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E é por este motivo que esta atual gestão tem olhado de forma especial para o setor social, fazendo parcerias e fomentando, por meio de editais, as entidades que realizam trabalhos sérios”, afirmou Kathelen Braz.

Com os veículos adquiridos, a instituição poderá ampliar as visitas domiciliares de seus atendidos e proporcionar lazer e passeios para espaços culturais, entre outras atividades, além de aumentar o recebimento de doações, e otimizar os demais serviços realizados pela instituição.

*Com informações da assessoria

