Inovação

O evento, que já faz parte do calendário estratégico da região, será sediado novamente no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus

Após se consolidar como um dos principais palcos que discutem conectividade e sustentabilidade para a Amazônia, o AMAZON ON retorna em 2026 em sua terceira edição com uma proposta ainda mais robusta. O evento, que já faz parte do calendário estratégico da região, será sediado novamente no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Para este ano, a infraestrutura foi ampliada para comportar o crescimento da demanda e do público, com uma programação mais robusta voltada à tecnologia, energia renovável, conectividade significativa, inovação e sustentabilidade na Amazônia.

“O propósito do AMAZON ON é ser um fórum de discussões tecnológicas voltado para o desenvolvimento sustentável da região Amazônica”, afirma Moisés Moreira, coordenador do evento.

“Vamos movimentar um ecossistema de empresas e instituições nacionais e internacionais, formadores de políticas públicas, reguladores e sociedade civil.”

Expansão do networking

A próxima edição foca na expansão do networking e no aprofundamento técnico, trazendo: Estrutura Ampliada: Novos espaços de relacionamento projetados para facilitar o matchmaking entre empresas e investidores; Programação Estratégica: Debates intensivos sobre transformação digital, infraestrutura de rede e economia verde; Internacionalização: Maior presença de players globais interessados no potencial tecnológico da floresta.

Nas próximas semanas, a organização do AMAZON ON deve anunciar palestrantes, patrocinadores e antecipar os temas que serão discutidos durante o encontro deste ano.

(*) Com informações da assessoria

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