Após se consolidar como um dos principais palcos que discutem conectividade e sustentabilidade para a Amazônia, o AMAZON ON retorna em 2026 em sua terceira edição com uma proposta ainda mais robusta. O evento, que já faz parte do calendário estratégico da região, será sediado novamente no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.
Para este ano, a infraestrutura foi ampliada para comportar o crescimento da demanda e do público, com uma programação mais robusta voltada à tecnologia, energia renovável, conectividade significativa, inovação e sustentabilidade na Amazônia.
“O propósito do AMAZON ON é ser um fórum de discussões tecnológicas voltado para o desenvolvimento sustentável da região Amazônica”, afirma Moisés Moreira, coordenador do evento.
“Vamos movimentar um ecossistema de empresas e instituições nacionais e internacionais, formadores de políticas públicas, reguladores e sociedade civil.”
Expansão do networking
A próxima edição foca na expansão do networking e no aprofundamento técnico, trazendo: Estrutura Ampliada: Novos espaços de relacionamento projetados para facilitar o matchmaking entre empresas e investidores; Programação Estratégica: Debates intensivos sobre transformação digital, infraestrutura de rede e economia verde; Internacionalização: Maior presença de players globais interessados no potencial tecnológico da floresta.
Nas próximas semanas, a organização do AMAZON ON deve anunciar palestrantes, patrocinadores e antecipar os temas que serão discutidos durante o encontro deste ano.
(*) Com informações da assessoria
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