A Polícia Civil do Amazonas prendeu um casal investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada na terça-feira (12), em Juruá.
Além disso, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e um macaco silvestre mantido ilegalmente em cativeiro. Por isso, os suspeitos também responderão por posse irregular de arma e crime ambiental.
Casal preso por tráfico em Juruá é alvo de operação policial
A 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá coordenou a ação com apoio da Polícia Militar do Amazonas e da Guarda Civil Municipal.
Segundo o delegado Célio Lima, as equipes cumpriram os mandados na residência dos pais da investigada, no bairro Tancredo Neves 2.
Durante as buscas, os policiais apreenderam:
- uma espingarda calibre 16;
- quatro munições;
- um aparelho celular;
- e um macaco primata mantido ilegalmente em cativeiro.
Além disso, o homem investigado não estava no imóvel no momento da operação. No entanto, ele retornou horas depois e a equipe policial realizou a prisão.
Polícia apreende arma e animal silvestre em Juruá
A polícia autuou o casal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental.
Além disso, a Polícia Civil do Amazonas informou que os investigados permanecerão à disposição da Justiça.
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