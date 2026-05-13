Prisão

Polícia apreendeu arma, munições e um macaco silvestre durante operação realizada no interior do Amazonas

Publicado em 13 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Polícia Civil do Amazonas prendeu um casal investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada na terça-feira (12), em Juruá.

Além disso, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e um macaco silvestre mantido ilegalmente em cativeiro. Por isso, os suspeitos também responderão por posse irregular de arma e crime ambiental.

Casal preso por tráfico em Juruá é alvo de operação policial

A 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá coordenou a ação com apoio da Polícia Militar do Amazonas e da Guarda Civil Municipal.

Segundo o delegado Célio Lima, as equipes cumpriram os mandados na residência dos pais da investigada, no bairro Tancredo Neves 2.

Durante as buscas, os policiais apreenderam:

uma espingarda calibre 16;

quatro munições;

um aparelho celular;

e um macaco primata mantido ilegalmente em cativeiro.

Além disso, o homem investigado não estava no imóvel no momento da operação. No entanto, ele retornou horas depois e a equipe policial realizou a prisão.

Polícia apreende arma e animal silvestre em Juruá

A polícia autuou o casal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental.

Além disso, a Polícia Civil do Amazonas informou que os investigados permanecerão à disposição da Justiça.

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