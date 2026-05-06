Agressão

Após vídeo de importunação sexual no Hiper DB Distrito viralizar, suspeito foi capturado e agredido com pauladas nas mãos.

Manaus (AM) – O homem que foi filmado exibindo o pênis para uma mulher dentro do supermercado Hiper DB Distrito, no bairro Japiim, foi localizado e “punido” pelo tribunal do crime. Vídeos divulgados na noite desta terça-feira (5) mostram o suspeito sendo submetido a uma sessão de agressões físicas como forma de “corretivo”.

Nas novas imagens, o homem aparece sendo agredido nas mãos com um pedaço de madeira. Embora os agressores não apareçam, é possível ouvir um deles questionando: “Sabe por que tu está sendo cobrado, irmão?”. O suspeito, acuado, responde que sim e confirma que a motivação é o fato de ter “mexido com uma menina no DB”.

O caso no supermercado

O episódio que deu origem à agressão ocorreu dentro do estabelecimento na zona Sul de Manaus. Na ocasião, a vítima gravou o momento em que o homem caminhava em sua direção com as mãos nas partes íntimas, expondo o órgão genital.

Ao notar que estava sendo filmado, o suspeito fugiu apressadamente pela escada rolante do supermercado. No vídeo, a voz da mulher registra sua indignação: “Te manca, seu nojento, vou chamar a polícia!”. O vídeo rapidamente se espalhou por grupos de mensagens e redes sociais, levando à identificação do homem por grupos de bairro.

Justiça com as próprias mãos

A prática do “tribunal do crime” é comum em áreas dominadas por facções criminosas em Manaus, onde criminosos locais impõem punições físicas a quem comete delitos que “chamam a atenção da polícia” ou ferem códigos de conduta impostos pelo tráfico, como crimes sexuais.

Posicionamento

O supermercado Hiper DB Distrito foi procurado para se posicionar sobre a segurança interna e o suporte dado à vítima no momento do ocorrido, mas não enviou resposta até o fechamento desta matéria.

VEJA VÍDEO

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