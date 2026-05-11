Rio de Janeiro (RJ) – O técnico Carlo Ancelotti encaminha nesta segunda-feira (11) à Fifa a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A relação pode ter até 55 jogadores e servirá de base para a convocação final com 26 atletas.
Entre os nomes cotados está Neymar, que ainda não foi convocado por Ancelotti, mas apareceu em listas anteriores da Seleção Brasileira.
Neymar aparece entre os pré-convocados
Mesmo sem atuar pela Seleção na era Ancelotti, Neymar segue como um dos nomes considerados para o Mundial. Outro destaque é Pedro, atacante do Flamengo que vive grande fase na temporada.
A maior parte dos atletas já foi testada por Ancelotti nos dez jogos disputados pelo Brasil desde o início do trabalho do treinador italiano.
Goleiros e defensores na pré-lista
A relação inclui goleiros experientes e jovens promessas. Os nomes mais cotados são:
Goleiros
- Alisson
- Ederson
- Bento
- Hugo Souza
Laterais
- Wesley
- Alex Sandro
- Douglas Santos
- Vitinho
- Caio Henrique
- Carlos Augusto
Zagueiros
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Bremer
- Ibañez
- Danilo
- Léo Pereira
- Fabrício Bruno
Meio-campo reúne experiência e juventude
O setor de meio-campo mistura jogadores experientes com atletas que ganharam espaço recentemente.
Meias
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Fabinho
- Danilo
- Andrey Santos
- Gabriel Sara
- Lucas Paquetá
Ataque tem Vini Jr, Raphinha e Endrick
O ataque brasileiro deve contar com estrelas do futebol europeu e jovens talentos.
Atacantes
- Vini Jr
- Raphinha
- Gabriel Martinelli
- João Pedro
- Matheus
- Rayan
- Luiz Henrique
- Estêvão
- Igor Thiago
- Endrick
- Neymar
Rodrygo e Militão ficam fora
Os jogadores Rodrygo e Éder Militão não devem aparecer na pré-lista da Copa do Mundo. Ambos passaram por cirurgias recentes e não terão tempo suficiente para recuperação.
Já Estêvão, que trata uma lesão muscular na coxa direita, segue nos planos da comissão técnica. O atacante é o artilheiro da Seleção na era Ancelotti, com cinco gols.
A lista final com os 26 convocados será divulgada na próxima segunda-feira (18). A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho, diante do Marrocos.
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