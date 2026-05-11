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Carlo Ancelotti envia pré-convocação à Fifa com até 55 nomes para a Copa do Mundo de 2026.

Rio de Janeiro (RJ) – O técnico Carlo Ancelotti encaminha nesta segunda-feira (11) à Fifa a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A relação pode ter até 55 jogadores e servirá de base para a convocação final com 26 atletas.

Entre os nomes cotados está Neymar, que ainda não foi convocado por Ancelotti, mas apareceu em listas anteriores da Seleção Brasileira.

Neymar aparece entre os pré-convocados

Mesmo sem atuar pela Seleção na era Ancelotti, Neymar segue como um dos nomes considerados para o Mundial. Outro destaque é Pedro, atacante do Flamengo que vive grande fase na temporada.

A maior parte dos atletas já foi testada por Ancelotti nos dez jogos disputados pelo Brasil desde o início do trabalho do treinador italiano.

Goleiros e defensores na pré-lista

A relação inclui goleiros experientes e jovens promessas. Os nomes mais cotados são:

Goleiros

Alisson

Ederson

Bento

Hugo Souza

Laterais

Wesley

Alex Sandro

Douglas Santos

Vitinho

Caio Henrique

Carlos Augusto

Zagueiros

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Bremer

Ibañez

Danilo

Léo Pereira

Fabrício Bruno

Meio-campo reúne experiência e juventude

O setor de meio-campo mistura jogadores experientes com atletas que ganharam espaço recentemente.

Meias

Casemiro

Bruno Guimarães

Fabinho

Danilo

Andrey Santos

Gabriel Sara

Lucas Paquetá

Ataque tem Vini Jr, Raphinha e Endrick

O ataque brasileiro deve contar com estrelas do futebol europeu e jovens talentos.

Atacantes

Vini Jr

Raphinha

Gabriel Martinelli

João Pedro

Matheus

Rayan

Luiz Henrique

Estêvão

Igor Thiago

Endrick

Neymar

Rodrygo e Militão ficam fora

Os jogadores Rodrygo e Éder Militão não devem aparecer na pré-lista da Copa do Mundo. Ambos passaram por cirurgias recentes e não terão tempo suficiente para recuperação.

Já Estêvão, que trata uma lesão muscular na coxa direita, segue nos planos da comissão técnica. O atacante é o artilheiro da Seleção na era Ancelotti, com cinco gols.

A lista final com os 26 convocados será divulgada na próxima segunda-feira (18). A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho, diante do Marrocos.

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