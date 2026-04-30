Futebol

Lesões e suspensão complicam escalação de Leonardo Jardim para o duelo

Rio de Janeiro (RJ) – O Clube de Regatas do Flamengo terá problemas para escalar o time no clássico contra o Club de Regatas Vasco da Gama, neste domingo (3), pelo Brasileirão. Lesões e suspensão obrigam o técnico Leonardo Jardim a fazer mudanças na equipe.

Desfalques confirmados e dúvidas

O principal desfalque é Giorgian de Arrascaeta, que já está fora dos próximos jogos. Além dele, outros jogadores preocupam a comissão técnica.

Bruno Henrique sentiu dores no pé direito após um trauma durante a partida contra o Estudiantes. Ele passará por nova avaliação médica.

Já Emerson Royal sofreu fratura no nariz. O clube informou que o lateral está estável e deve usar máscara de proteção. Ainda assim, sua presença no clássico não está garantida.

Situação de Paquetá e Carrascal

Lucas Paquetá não viajou para a Argentina e segue em recuperação de um edema no tendão da coxa esquerda. O Flamengo não divulgou prazo para retorno.

Outro desfalque certo é Jorge Carrascal. O meia está suspenso após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que manteve punição de quatro jogos.

Alternativas para o meio-campo

Com várias ausências, Leonardo Jardim precisa reorganizar o time. Entre as opções para o meio-campo estão Saúl Ñíguez e Nicolás de la Cruz.

O treinador também pode recuar Gonzalo Plata ou Luiz Araújo para reforçar o setor.

Desafio para o clássico

Com tantos desfalques, o Flamengo chega pressionado para o clássico. O confronto contra o Vasco exige ajustes rápidos na equipe.

Mesmo com dificuldades, o time rubro-negro busca manter o desempenho no Brasileirão e superar o rival em mais um capítulo do tradicional clássico carioca.

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