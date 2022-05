Manaus (AM)- Inspirado no conto “O Desentupidor de Fossas” da escritora Márcia Antonelli, o curta-metragem “O Desentupidor” será lançado neste sábado (21), a partir das 20h, no Vibrania Espaço de Arte, localizado na rua 10 de Julho, 151, Centro.

Além da exibição do curta, finalizado em 20 minutos, a Avant première também contará com uma jam music com os responsáveis pela trilha sonora da produção.

Produzido e dirigido por Jimmy Christian (Zico, O Jabuti; Opala Conexão Amazônia), o curta-metragem abordará uma Manaus de antigamente.

“O Centro Histórico da capital amazonense é um dos cenários adaptados no roteiro. Também tem imagens reais e atuais da situação de muitas famílias que vivem na periferia de Manaus”, acrescenta.

A comunidade Rio Solimões 2, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade foi escolhida para representar a maior parte das locações, tendo em vista a realidade enfrentada pela população manauara diante da necessidade de saneamento básico presente desde a década de 1980 até atualmente.

Sobre a obra

Fétidos esgotos a céu aberto e fossas coletivas ambientam o cenário de uma antiga profissão no ramo do saneamento básico. A trama narra a história de Raimundo Perfumado interpretado por Marcos Ney (Como Explodir Caixas Eletrônicos).

Um desentupidor de fossas numa embrionária Manaus, sob o ponto de vista de Mário Augusto (Rhuann Gabriel), um garoto esperto e sensível criado por sua mãe Dona Eunice. Além da falta de sorte na vida, Raimundo encara o expediente de trabalho regado à muita cachaça até que uma tragédia estar por vir.

Elenco

Marcos Ney – Raimundo Perfumado

Daniele Coimbra – Eunice

Rhuann Gabriel – Mário Augusto

Evandro Menezes – Defunto

Max Caracol – Zé Arigó

Ficha Técnica

Direção – Jimmy Christian e André Cunha

Produção Geral – Max Caracol

Produção Executiva – Jimmy Christian

Assistente de Produção – Izabelly Maria

Captação de imagens – Rafael Matsuda

Áudio direto – Lucas Carvalho

Direção de arte e maquiagem – Villy Gouveia

Fotografia/Still – Márcio Barroso

Making Of – Kenny Oliveira

Locações – Ney Metal

