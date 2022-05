Saiba quem são os dois agentes da PRF mortos a tiros no Ceará

Agentes foram mortos por um morador em situação de rua que circulava por entre os carros em uma rodovia de Fortaleza, no Ceará

Fortaleza (CE) – Os dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mortos durante abordagem na BR-116, em Fortaleza (CE), na manhã desta quarta-feira (18), foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho.

Os agentes foram mortos por um morador em situação de rua. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE), eles estavam patrulhando a via e foram retirar o homem que transitava entre os carros. Após ser abordado, o suspeito tomou a arma de um dos policiais e os matou.

O crime

As informações iniciais apontavam para dois suspeitos, mas posteriormente a Secretaria de Segurança confirmou que o único a efetuar os disparos foi o homem em situação de rua.

“Durante a ação, um policial militar, que estava de folga e passava pelo local, atirou contra o suspeito, que também morreu”, diz nota da SSP, encaminhada ao Metrópoles.

Uma força-tarefa foi montada em torno da ocorrência, com a atuação de policiais militares, agentes da PRF e apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O trânsito foi bloqueado no local.

Luta corporal

Um motorista que passava pelo local, minutos antes do crime, flagrou o momento em que os agentes entraram em confronto com o morador em situação de rua. É possível ouvir o barulho dos tiros após a luta. O policial à paisana que passava pelo local perseguiu o suspeito e conseguiu atingi-lo.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará lamentou o crime e prestou solidariedade às famílias dos policiais.

