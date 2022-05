Manaus (AM) – Um trio de assaltantes que não teve a identidade revelada, de idades 19, 28 e 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (18), após ser flagrado pelo Sistema de Segurança “Oráculo”, transitando em um veículo, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações dos policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a equipe recebeu uma denúncia via “Oráculo” informando que um trio que estava realizando arrastão na cidade, circulava em um veículo na área do bairro Cidade Nova. Em prontidão, a guarnição da Rocam 2 avistou o veículo e realizou a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram na parte interna do veículo, um simulacro de Arma de Fogo, um celular Samsung A30s, um celular Samsung J2 Pro, um celular LG K22, um celular Redmi Xiomi. Diante dos fatos os três suspeitos receberam voz de prisão.

Ainda conforme os PMs, os três homens não têm passagem pela polícia, eles foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o veículo apreendido, um carro modelo Chevrolet Classic, na cor preta, de placa PHE 1343. Os presos ficarão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação

Leia mais:

Preso trio que se passava por gari e exigia dinheiro para coletar lixo em Manaus

Vídeo: trio que assaltou ônibus da linha 640 é preso em Manaus

Trio é preso com ouro ilegal em Japurá, no Amazonas

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook